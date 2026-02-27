Son Mühür- Jeopolitik risklerle yapay zeka şirketlerine yönelik endişelerin gözlendiği küresel piyasaların etkilediği Borsa İstanbul, 14.500'le 13.700 puan aralığında yolculuğuna devam ediyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 artışla 13.878,54 puandan tamamladı.

Endeks haftanın son işlem gününe yüzde 0.08'lik yükselişle 13.889 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.800 ve 13.700 puanın ise destek konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.

Asya borsaları da karışık seyretti.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 artarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,5 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 düştü.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



Brent petrol 71.23 dolardan,

Bitcoin 67.736 dolardan,

ons altın 5.191 dolardan, gram altın 7.336 TL'den, gümüş 90.29 dolardan alıcı buluyor.