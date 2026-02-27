Ünlü şarkıcı Edis Görgülü, 27 Şubat'ta yurt dışından döndüğü sırada İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından durduruldu. Pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı olduğu tespit edilen Edis, emniyet güçlerince havalimanı karakoluna götürüldü ve gözaltına alındı. Bu gelişmenin arkasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması olduğu öğrenildi. Peki Edis neden gözaltına alındı, hakkında hangi suçlamalar var? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

EDİS GÖZALTINA ALINDI MI? İŞTE SON DURUM

Resmi kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Edis, 27 Şubat'ta yurt dışı dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından durduruldu. Pasaport kontrolü sırasında hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlenen sanatçı, emniyet güçlerince havalimanı karakoluna götürüldü ve gözaltına alındı.

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne sevk edilen Edis, sağlık kontrolü için hastaneye götürülürken objektiflere yansıdı. Ünlü şarkıcının gözaltına alındığı bilgisi resmi makamlarca da doğrulandı.

EDİS'E NEDEN YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI? SUÇLAMA NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı bir uyuşturucu soruşturması kapsamında Edis hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 'Yasaklı madde kullanımı ve temini' iddiaları çerçevesinde başlatılan operasyonda adı geçen isimler arasında yer alan Edis'in, soruşturma kapsamında ifadesinin alınması için bir süredir arandığı ortaya çıktı. Şarkıcının avukatları aracılığıyla daha önce iddiaları reddettiği bilinse de yakalama kararının ardından hukuki sürecin nasıl işleyeceği ve mahkeme heyetinin vereceği karar merak konusu oldu.

EDİS KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ? KARİYERİ NASIL BAŞLADI?

Peki, gözaltına alınması ile yeniden gündeme gelen Edis kimdir, kaç yaşında ve nereli? Asıl adı Edis Görgülü olan ünlü sanatçı, 28 Kasım 1990 tarihinde İngiltere'nin başkenti Londra'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 35 yaşında olan Edis, aslen İzmirli bir ailenin çocuğudur. Çocukluk yıllarını İzmir'de geçiren ve müzik eğitimine burada başlayan Edis, üniversite eğitimi için İstanbul'a geldikten sonra hem oyunculuk hem de müzik dünyasında kendine yer edindi.

Kariyerinin ilk yıllarında 'Dinle Sevgili' gibi dizilerde rol alan sanatçı, asıl büyük çıkışını 2014 yılında yayımladığı 'Benim Ol' isimli şarkısıyla yaptı. 'Çok Çok', 'Martılar' ve 'Arıyorum' gibi hit parçalarıyla Türk pop müziğinin zirvesine yerleşen Edis, modern dans performansları ve yenilikçi tarzıyla genç neslin idolü haline geldi. Bugüne kadar çok sayıda ödül kazanan sanatçı, Türkiye'nin en çok kazanan ve dijital platformlarda en çok dinlenen erkek vokallerinden biri olarak tanınıyor.