Son Mühür/ Emine Kulak - İzmir’de Bayraklı’dan Karşıyaka istikametine giden Anadolu Caddesi üzerinde yer alan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve annesi Zübeyde Hanım’ın resmi kaldırıldı. Durumu fark eden vatandaşlar, resmin kaldırılmasına tepki gösterdi.

TEPKİLERE YANIT: YENİLEME GEREKTİ

Yaşanan tepkilerin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi, Son Mühür’e yaptığı açıklamada söz konusu alanın yenileme çalışmaları kapsamında geçici olarak düzenlemeye alındığını bildirdi. Açıklamada, uzun yıllardır mevcut alanda bulunan resmin fiziksel ömrünü tamamlaması nedeniyle yenileme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

İHALE SÜRECİ BAŞLADI

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek çalışmalar kapsamında, resimlerin yanı sıra aydınlatma ekipmanları ve peyzaj alanı da yeniden düzenlenecek. İhale sürecinin başlatıldığı çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

RESİM YENİLENDİKTEN SONRA YENİDEN SERGİLENECEK

Belediye yetkilileri, yenileme çalışmasının hem alanın görselliğini hem de güvenliğini artırmayı amaçladığını ifade ederek, vatandaşların gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Yenileme tamamlandığında Atatürk ve Zübeyde Hanım’ın resmi, modern ve bakımlı bir alanla yeniden halkın beğenisine sunulacağı açıklandı.