TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Bucaspor 1928, savunma oyuncusu Şerif Doğan ile yollarını ayırmayarak sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Maddi sıkıntılar nedeniyle transfer yasağı bulunan İzmir ekibi, deneyimli futbolcunun takımda kalmasını sağlayarak savunmadaki istikrarını korumayı hedefliyor.

Kulüp resmi açıklama yaptı

Bucaspor 1928’den yapılan açıklamada, “Mücadelesi, azmi ve sarı-lacivert renklere olan bağlılığıyla ön plana çıkan Şerif Doğan, yeni sezonda da formamız için sahada olacak. Oyuncumuza başarılı bir sezon diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz” denildi. Açıklamada, Doğan’ın takıma olan katkısı ve saha içi performansının önemine de vurgu yapıldı.

Geçen sezon performansı ve rolü

29 yaşındaki savunmacı, geçen sezon 19 lig maçında Bucaspor 1928 forması giydi. Tecrübeli oyuncu, takımın savunma hattında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekti ve takımın maçlardaki organizasyonunda önemli rol üstlendi. Kulüp yetkilileri, Doğan’ın yeni sezonda da benzer bir performans sergilemesini beklediklerini ifade etti.

Hedefler ve yeni sezon

Bucaspor 1928, transfer yasağı nedeniyle kadroda büyük değişiklikler yapamasa da, mevcut oyuncularla güçlü bir sezon geçirmeyi planlıyor. Şerif Doğan gibi tecrübeli isimlerin takımdaki varlığı, hem saha içi hem saha dışı liderlik açısından kulüp için önem arz ediyor.