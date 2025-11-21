Son Mühür - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, belediye meclis toplantısında Ankaralılara önemli bir müjde verdi. Yavaş, belediyenin imkanları elverdiği takdirde 1000 yeni otobüs almayı planladıklarını ve Ankara’da toplu taşımayı ücretsiz hale getirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

''Hükümet adım atarsa...''

Şehirde giderek artan trafik sorununu, toplu taşımayı teşvik ederek çözmeyi hedeflediklerini belirten Yavaş, hükümete su fiyatları konusunda da eleştiride bulundu. Kanuni düzenlemeler gereği su fiyatlarında belirli taban ücretler uygulandığını ifade eden Yavaş, hükümet enerji maliyetlerini kaldırırsa tüm Ankaralılara ücretsiz su sağlayabileceklerini açıkladı.

Tunceli'de toplu taşıma ücretsiz

30 Mart 2014’te gerçekleştirilen yerel seçimlerde Ovacık Belediye Başkanı seçilen Fatih Mehmet Maçoğlu, ilçe genelinde toplu taşıma araçlarını ücretsiz hale getirerek dikkat çekmişti. Maçoğlu, bu uygulamanın ardından yaptığı açıklamada, suyu tüm kent genelinde ücretsiz vermek istediklerini ancak kanunen bunun mümkün olmadığını belirterek yetkililere yasal düzenleme çağrısında bulunmuştu.