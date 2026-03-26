İstanbul merkezli Pergamon Denizcilik’e ait olduğu aktarılan ve yaklaşık 140 bin ton ham petrol taşıyan “Altura” adlı tankerden, su almaya başladığı gerekçesiyle acil yardım çağrısı yapıldığı bildirildi. Çağrı üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgeye yönlendirildiği ve gemiye ulaştığı kaydedildi.

“İHA/İDA isabeti” iddiası

Bazı kaynaklarda, tankerin seyir halindeyken bir insansız hava aracı ya da insansız deniz aracı tarafından isabet aldığı öne sürüldü. Söz konusu iddia kapsamında gemide hasar oluştuğu ve bunun sonucunda su girişinin başladığı ifade edildi. Olayın niteliğine ilişkin resmi doğrulama ise henüz yapılmadı.

Mürettebatın durumu iyi

Gemide görev yapan 27 Türk personelin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Hasarın güverte ve makine dairesinde etkili olduğu, ancak can kaybı ya da ağır yaralanma bulunmadığı aktarıldı.

Soruşturma ve değerlendirme sürüyor

Olayın bir saldırı olup olmadığına ilişkin değerlendirmeler devam ederken, ilgili kurumlardan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.