Son Mühür - Esenler merkezli “Taşlar” silahlı suç örgütüyle ilgili iddianame tamamlandı. İddianamede, örgütün Esenler başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet yürüttüğü, çok sayıda kişiyi zorla alıkoyduğu ve mağdurların araçlarını suç işlemek için kullandığı ifade edildi. Örgütün, rakip “Çapkanlar” örgütü ile sürekli silahlı çatışmalara girdiği ve gerçekleştirdikleri eylemleri sosyal medyada paylaştığı da tespit edildi. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Ramazan Taş ve örgütün yöneticilerinin “suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma” suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları talep edildi. Diğer şüpheliler için ise ateşli silah ve bıçak bulundurma suçundan 2-4 yıl hapis cezası istendi.

Övüç'ün adı da geçti

İddianamede, sosyal medya fenomeni Murat Övünç’ün, örgüt mensubu şüpheliler Ömer T. ve Medeni D. tarafından tehdit edildiği ve Övünç’ün iş yerine yönelik saldırılar gerçekleştirildiği ifade edildi.