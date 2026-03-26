Ev ekonomisi ve temizlik alanında öneriler paylaşan uzmanlar, mutfakta sıkça karşılaşılan inatçı lekeler için alternatif bir yöntem üzerinde duruyor. Planeta.pl’de yer alan bilgilere göre, sirke ve kahve telvesiyle hazırlanan karışımın, piyasadaki birçok temizlik ürününe göre daha hızlı sonuç verdiği ifade ediliyor.

Karışımın temelinde yer alan sirke, kireç çözücü ve dezenfektan özelliğiyle biliniyor. Kahve telvesi ise yüzeyleri çizmeyen doğal bir aşındırıcı olarak öne çıkıyor. Bu iki malzemenin birleşimiyle ortaya çıkan formülün özellikle ocak, tava ve lavabo gibi alanlarda etkili olduğu aktarılıyor.

Yanmış yüzeyler için karışım nasıl hazırlanıyor

Uzmanların paylaştığı tarife göre, bir kaseye yaklaşık 300 ml alkollü sirke ekleniyor. Ardından 2 yemek kaşığı öğütülmüş kahve ve 1 yemek kaşığı tuz ilave ediliyor. Daha yoğun yağ tabakaları için az miktarda bulaşık deterjanı da karışıma dahil edilebiliyor.

Hazırlanan karışım bir sprey şişesine aktarılıyor. Kirli yüzeye sıkılan karışım, sünger yardımıyla ovuluyor ve birkaç dakika bekletildikten sonra suyla durulanıyor. Bu işlemin ardından yüzeyde iz kalmadığı belirtiliyor.

Koku ve kir aynı anda yok oluyor

Karışımın bir diğer dikkat çeken özelliği ise mutfakta oluşan ağır kokuları da azaltması. Kahve telvesinin doğal kokusu sayesinde temizlik sonrası ortamın daha ferah hale geldiği ifade ediliyor. Bu yönüyle yöntem, sadece temizlik değil aynı zamanda koku giderme amacıyla da kullanılıyor.

Giysilerdeki yağ lekeleri için pratik yöntem

Mutfak temizliğinin yanında, tekstil ürünlerindeki yağ lekeleri için de farklı bir öneri paylaşıldı. Avustralyalı temizlik uzmanı Sophie Webb, deterjan ve kabartma tozu kombinasyonunun etkili olduğunu belirtiyor.

Bu yöntemde, lekenin üzerine önce bir miktar deterjan sürülüyor. Ardından kabartma tozu eklenerek diş fırçasıyla kumaşa yediriliyor. Sonrasında giysi çamaşır makinesinde tam programda yıkanıyor. Bu işlem sayesinde yağ lekesinin tamamen çıktığı ifade ediliyor.

Doğal yöntemlere ilgi artıyor

Son dönemde kimyasal ürünler yerine daha doğal ve pratik çözümlere yönelim artarken, bu tür yöntemlerin evlerde daha fazla tercih edildiği görülüyor. Uzmanlar, hem ekonomik hem de kolay uygulanabilir olması nedeniyle bu karışımın dikkat çektiğini söylüyor.

Kısa sürede hazırlanan bu yöntem, özellikle yoğun lekelerle baş etmekte zorlananlar için alternatif bir çözüm olarak öne çıkıyor. Bazı kullanıcılar ise ilk denemede bile farkı gördüklerini belirtiyor, ama her yüzeyde aynı etkiyi göstermeyebilir deniliyor.