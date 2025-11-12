Son Mühür/ Emine Kulak- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Kasım ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın yokluğunda Başkanvekili Zafer Levent yönetiminde gerçekleştirildi. Toplantıda başkanlıktan gelen önergeler ile komisyon raporları ele alındı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Çankaya Katlı Otopark gündemi tartışma yarattı. Konak ilçesindeki Katlı Otopark ve Alışveriş Merkezi’nin “riskli yapı” kararı nedeniyle yıkılmasına karar verilirken, otoparkın güçlendirme maliyetinin yüksek olduğu gerekçesiyle Başkan Cemil Tugay, diğer hissedarlar Vakıflar Genel Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na maliyet konusunda adım atmaları çağrısında bulunmuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise mecliste, otoparkın güçlendirme projesine dair belgelerin belediye tarafından vakıflara teslim edilmediğini ve süreçte şeffaflık eksikliği yaşandığını dile getirdi. Yıldız, “Vakıflar sizden proje ve maliyet belgelerini istedi. 6 Kasım’dan beri cevap gelmedi. Proje çalışması yok mu yoksa hesap hatası mı?” diye sordu.

Yıldız ayrıca İzmir’deki vapur iskelelerinin durumuna dikkat çekerek, Katlı Otopark’taki riskli yapı gerekçesiyle yapılan yıkım ve güçlendirme süreçlerinin benzer şekilde iskeleler için uygulanıp uygulanmadığını sorguladı. “İskeleler de orta hasarlı çıktıysa bir yıl içinde güçlendirilmesi gerekir. Peki, vatandaşlar vapurları kullanıyor, yolcu salonlarında bekliyor. Alternatif bir çalışma planladınız mı?” diyerek belediyenin risk yönetiminde çelişkili bir tutum sergilediğini belirtti.

Yıldız, belediyenin belgeleri teslim etmesi hâlinde süreci incelemeye hazır olduğunu, aksi takdirde Kemeraltı esnafı için yapılan uygulama ile vapur iskeleleri için neden aynı yöntemin uygulanmadığını sormaya devam edeceğini belirtti.