Son Mühür- Geleneksel Pavli Panayırı’nın açılışında “Bizim liderimiz var, bizim liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Onun atadığı bir valiyim ben” sözleriyle gündem olan Kırklareli Valisi Uğur Turhan’a CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan eleştiri geldi. “Vali misiniz, il başkanı mı?” diye soran Salıcı, “O çok sevdiğiniz şahsa daha çok hizmet etmek istiyorsanız buyurun, partisine katılın, siyaseti orada yapın” ifadelerini kullandı.

Kırklareli Valisi Uğur Turhan, bu yıl 115’incisi düzenlenen Pehlivanköy Sonbahar Hayvan ve Emtia (Pavli) Panayırı’nın açılış törenine katıldı.

Turhan’ın törendeki coşkulu tavırları ve yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Geçen yıl Kırklareli’ne atanan Turhan, “Bizim liderimiz var. Liderimizin adı Recep Tayyip Erdoğan. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Onun atadığı bir valiyim. Her birinizi seviyorum; Allah aşkına seviyorum, Muhammed aşkına seviyorum. Sevildiğimi de biliyorum. Çünkü sevgi gösterilmek ister, Mevlana’nın dediği gibi ete kemiğe bürünmek ister; eylemde olmalı, söylemde kalmamalı. O itibarla önce Allah’a sonra bize emanetsiniz” dedi.

“Şahsa hizmet etmek istiyorsanız partisine katılın”

Vali Uğur Turhan’ın sözlerine CHP İstanbul milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan tepki gecikmedi.

Kamu görevinden tarafsızlığım esas olduğunu hatırlatan Salıcı, Turhan’a “Siz bu sözün manasından nasiplenmemişsiniz. O çok sevdiğiniz şahsa daha çok hizmet etmek istiyorsanız buyurun, partisine katılın, siyaseti orada yapın” diye yanıt verdi.

Oğuz Kaan Salıcı’nın konuyla ilgili paylaşımı şöyle:

“Vali misiniz, il başkanı mı? Kamu görevinde tarafsızlık esastır. Sizin tek bağlılığınız devletedir, Sayın Vali. Devlet, kişilerden büyüktür. Bizim ülkemizde ‘devlet umuru görmüş’ sözü övgü, saygı, vakar, ağırlık ifade eder. Siz bu sözün manasından nasiplenmemişsiniz. O çok sevdiğiniz şahsa daha çok hizmet etmek istiyorsanız buyurun, partisine katılın, siyaseti orada yapın. Kamu terbiyesine gölge düşürmeyin. Parti-devlet hayali kurmayın.”