Son Mühür- CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP lideri Özgür Özel'i hedef alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya tepki göstererek, “Bu bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul İl Başkanlığı’na atanan kayyım ve il binası önündeki polis barikatları nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya tepki gösterdi.

Özel, “Ali Yerlikaya sen kimsin, CHP'ye itibar suikastı yaptırıyorsun. Anneme söven, kızımı hedef gösteren şerefsizi CHP binasına soktular. Bu makamlar değişecek el değiştirince, o zaman göreceksiniz devlet adamlığı nasıl yapılır. Günü gelecek utandıracağım seni” dedi.

“Partime yapılan siyaset cellatlığını kabul etmem” diyen Özel, şu ifadeleri kullandı:

“Ali Yerlikaya denilen adam cıva gibi adamdır. Erdoğan tökezlesin ilk tekmeyi atanlar bu olur. Bunlar yere düşene tekme atar. Bunlar asla ve asla bir davanın adamı olamazlar.”

Yerlikaya'dan Özel'e Mevlana'lı yanıt

Ardından Yerlikaya isim vermeden Özgür Özel’i sosyal medya üzerinden ağır sözlerle eleştirdi.

Mevlana’dan alıntı yapan Yerlikaya, “Suskunluğum asaletimdendir. Her lafa verilecek bir cevabım var elbet. Lakin bir lafa bakarım, laf mı diye? Bir de söyleyene bakarım, adam mı diye? Baktım ki, kifayetsiz muhterismiş…” diye yazdı.

“Darbe girişimlerine ortak darbeciye koçbaşı”

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Yerlikaya'nın sosyal medya hesabı üzerinden Özel’in eleştirilerine verdiği yanıta tepki gösterdi.

Emir, sosyal medya hesabından Yerlikaya’nın paylaşımını alıntılayarak, “Kendisi İçişleri Bakanı… Ama hangi işlerle uğraştığına bakın. Ülkenin ana muhalefet partisini, son seçimlerin birinci partisini hedef alıyor. İl binamızı kuşatıyor, kayyımlarını ve trollerini korumak için tam beş bin polisi sokaklara yığıyor. Milletvekillerine gaz sıktırıyor. Darbe girişimlerine ortak darbeciye koçbaşı olup, hukuk yerine zorbalığa bel bağlıyor” dedi.

“Bakan güvenlikten değil, darbeden yana”

İzmir’de iki polisin şehit edilmesine değinen Emir, “Devletin bütün imkanlarını ve aklını CHP’nin iktidar yürüyüşünü darbe girişimiyle durdurmaya yönlendirmeselerdi, belki de aynı gün İzmir’de iki kahraman polisimizin şehit edilmesine zemin hazırlayan terör örgütlerinin dijital ortamlarda palazlanması fark edilebilirdi” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ama onlar güvenliği değil, darbeyi planladılar. Halkın can güvenliğini değil, iktidarlarının bekasını düşündüler. Polisi, hâkimi, valiyi bir parti devletinin aparatına çevirdiler. Sonra da müsamereden fırlamış gibi verdikleri cevaplarla kabahatlerini örtmeye çalışıyorlar. Ama nafile. Gerçek apaçık ortada: Bu Bakan güvenlikten değil, darbeden yana; halkın huzurundan değil, iktidarın zorbalığından yana.”