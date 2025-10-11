Muğla İl Koordinasyon Kurulu’nun 2025 yılı dördüncü dönem toplantısında kent genelinde yürütülen 306 proje değerlendirildi. Vali Dr. İdris Akbıyık, yatırımların fiziki gerçekleşme oranının yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Toplantıya Yoğun Katılım

Muğla İl Koordinasyon Kurulu 2025 yılı dördüncü dönem toplantısı, Vali Dr. İdris Akbıyık başkanlığında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Soykan, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, bölge müdürleri ve kurum yöneticileri katıldı. Toplantıda devam eden yatırımlar ile 2026 yılında planlanan projeler masaya yatırıldı.

Eski Tip Sürücü Belgeleri İçin Uyarı

Vali Dr. İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı konuşmada eski tip sürücü belgelerinin geçerlilik süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini hatırlattı. “Bu tarihten sonra eski tip sürücü belgeleri geçersiz olacak. Sürenin uzatılması söz konusu değil. Yenileme işlemini geciktiren vatandaşlarımız indirimli harç ve hizmet bedelinden yararlanamayacak,” dedi.

306 Projede Çalışmalar Sürüyor

Vali Akbıyık, 2025 yılının ilk dokuz ayında kamu kurumları tarafından yürütülen 306 projenin toplam bedelinin 53 milyar 240 milyon 549 bin lira olduğunu açıkladı. Bu projelerin 14 milyar 54 milyon 190 bin lirasının önceki yıllarda, 9 milyar 484 milyon 518 bin lirasının ise bu yıl harcandığını belirtti. Dönem sonu harcamasının 6 milyar 65 milyon 219 bin lira olduğunu ifade eden Akbıyık, nakdi gerçekleşme oranının yüzde 64, fiziki gerçekleşme oranının ise yüzde 50 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

En Fazla Harcama Eğitim Alanında

Muğla’da yürütülen 306 projenin 51’inin tamamlandığını, 148’inin devam ettiğini, 3 projenin ihale, 104’ünün ise hazırlık aşamasında olduğunu belirten Akbıyık, “Yatırımların sektörel dağılımında en yüksek pay 46 projeyle eğitim alanına ait. Bunu 142 proje ile tarım, 52 proje ile diğer kamu hizmetleri, 29 proje ile enerji, 18 proje ile sağlık, 14 proje ile ulaştırma ve 5 proje ile turizm izliyor,” dedi.

Belediyelerin Yatırım Payı

Belediyeler tarafından yürütülen projelerin toplam bedelinin 12 milyar 470 milyon 446 bin lira olduğunu ifade eden Vali Akbıyık, bu projelerde yıl ödeneğinin 7 milyar 427 milyon 686 bin lira, dönem sonu harcamasının ise 2 milyar 963 milyon 113 bin lira olduğunu söyledi. Belediyelerde nakdi gerçekleşme oranının yüzde 40 olarak kaydedildiğini belirtti.