İngiltere'den Muğla'ya bir haftalık tatil amacıyla gelen Laura Louise ve Declan Harkin çifti, tatillerinin ortasında beklenmedik bir durumla karşılaştı. Çiftin bebekleri, planlanandan çok erken bir zamanda Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde dünyaya geldi. Sadece 900 gram ağırlığında doğan prematüre bebek, derhal Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Solunum sıkıntısı çekmeye başlayan bebekte yapılan ekokardiyografik inceleme sonucunda, kalbinde Patent Duktus Arteriozus (PDA) adı verilen hayati bir damarın açık ve anormal olduğu tespit edildi. Bu durum, bebeğin yaşamını tehdit eden ciddi bir sağlık sorunu olarak kayda geçti.

Minik kalbe müdahale

Normal şartlarda doğumdan hemen sonra kendiliğinden kapanması gereken bu damarın açık kalması üzerine, doktorlar ilk etapta ilaç tedavisi uyguladı. Ancak tedaviden beklenen sonuç alınamayınca, bebeğin hayatını kurtarmak için cerrahi müdahale kararı alındı. Açık olan damarı kapatmak amacıyla, Kalp ve Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Buğra Harmandar liderliğindeki ekip, KVC Anesteziyoloji Sorumlusu Doç. Dr. Melike Toker’in de içinde bulunduğu uzman ekiple birlikte minik bebeği ameliyata aldı. Başarıyla gerçekleştirilen bu açık kalp ameliyatı ile damar kapatıldı ve Thomas bebek adı verilen prematüre, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde yakın takibe alındı. Bebeğin genel sağlık durumunun stabil hale gelmesinin ardından, ailesiyle birlikte ambulans uçak ile İngiltere’ye sevk edileceği bildirildi.

Hastane bölgesel bir çocuk kalp merkezi olarak öne çıkıyor

Ameliyatı gerçekleştiren ekip adına açıklama yapan Prof. Dr. Buğra Harmandar, bu tür kompleks kalp ameliyatlarının yüksek derecede uzmanlaşmış ve donanımlı merkezlerde yapılabileceğini vurguladı. Harmandar, operasyonun başarısı için deneyimli bir cerrahi ve anestezi ekibinin şart olduğunu belirtti. Hastanelerinin, hem erişkin hem de Çocuk Kalp Merkezi sertifikasına sahip nadir merkezlerden biri olduğunu belirten Harmandar, bölgesel önemlerine de dikkat çekti: "Hastanemiz, bölgemizde Aydın, Antalya, Denizli, Afyonkarahisar ve Kütahya dahil olmak üzere bu tür kompleks yenidoğan açık kalp ameliyatlarının yapılabildiği tek merkeziz. Bu hayati başarı konusunda tüm ekiplerimizle büyük bir gurur duyuyoruz." Başarılı operasyon, uluslararası bir ailenin umudu olurken, hastanenin bölgesel sağlık hizmetlerindeki yetkinliğini de bir kez daha kanıtladı.