Son Mühür/ Beste Temel- İzmir’in simge tesislerinden biri olan ve on binlerce insana hizmet veren Balçova Aqua City, kapılarına kilit vurulmasının ardından belirsizliğe terk edildi. Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle düzenlenen toplantıda gündeme gelen konu, İzmir Valiliği bünyesindeki projenin akıbetine dair endişeleri artırdı. Bir dönem Norveçli turistlerin ağırlanacağı modern bir termal merkez hayaliyle yıkılan tesis, bugün "çöplük" görüntüsüyle vicdanları sızlatıyor.

Vali değişti, proje rafta mı kaldı?

Gazeteci Tunç Erciyas’ın sunduğu "Gündem Masası" programında, İzmir Valisi Süleyman Elban ile gerçekleştirilen görüşmenin detayları kamuoyuyla paylaşıldı. Erciyas, eski İzmir Valisi ve şimdilerde Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger döneminde tesisin yıkıldığını ve o dönemde "burası daha güzel bir otel olacak, Aqua City’i oteli genişletmek için yıkıyoruz" sözü verildiğini hatırlattı. Ancak Vali Elban’ın, "Ben geldiğimde burayı yıkık buldum, şu an gündemimizde burayla ilgili bir proje yok" şeklindeki yanıtı, devletin devamlılığı ilkesinin sorgulanmasına neden oldu.

İktisat Kongresi’nin mimarı, Aqua City’nin "Yıkıcısı"

Programda, eski İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger’in İzmir İktisat Kongresi binasını şehre kazandırmadaki başarısı takdir edilirken, Balçova’daki yıkım süreci eleştiri oklarının hedefi oldu. Erciyas, "İktisat Kongresi’ni yapan kişi ama maalesef Aqua City’i de yıkan kişi olarak hafızamda kaldı. Vatandaşlar kışın bile o sıcak sulardan, havuzdan faydalanıyordu. Sadece o havuz bile kalsa Balçova için büyük bir değerdi," sözleriyle bölgenin atıl kalmasına tepki göstererek, "Biz genelde belediye başkanı gittiği zaman iş yarım kalıyor diye eleştiriyoruz, aynı şey Vali gittiğinde de oluyorsa olmaz" dedi.

142 personel ve dev bir tesis tarih oldu

31 Ağustos 2022 tarihinde saat 18:00 itibarıyla faaliyetlerine son verilen Aqua City, sadece bir eğlence merkezi değil, aynı zamanda ciddi bir istihdam kapısıydı. Bünyesinde;

3 adet yarı olimpik yüzme havuzu,

22 adet su kaydırağı,

Jeotermal kaynak destekli sağlık tesisleri barındıran merkezde 32’si daimi, 110’u sezonluk olmak üzere toplam 142 personel çalışıyordu.

"Devletin devamlılığı esas olmalı"

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi ise programda dikkat çeken bir noktaya parmak bastı. Genellikle belediye başkanları değiştiğinde yarım kalan projelerin eleştirildiğini belirten Çölmekçi, aynı durumun mülki idare amirleri değiştiğinde de yaşanmasının bir kayıp olduğunu vurguladı. Çölmekçi, "Devletin devamlılığı gereği, bir önceki dönemde başlatılan bu sürecin mevcut valilik tarafından tamamlanması gerekir," dedi.

Modern tesis yerinde metruk görüntü

Şu anki haliyle "çöplük" olarak nitelendirilen bölge, İzmir’in turizm potansiyeline büyük bir darbe vurmuş durumda. Norveçli turistlerin gelmesi planlanan, bölgenin en modern termal tesisi olması beklenen alanın ne zaman ayağa kaldırılacağı ya da bu enkaz görüntüsünün ne kadar daha süreceği merak konusu.