Son Mühür/ Osman Günden - KESK’in ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda Çeşme’de kamu emekçileri 14 Ocak Çarşamba günü iş bıraktı. Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan basın açıklamasına Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Çeşme Temsilcilikleri üyesi kamu emekçileri katıldı. DİSK Dev-Emekli-Sen Çeşme Temsilciliği üyeleri de eyleme destek verdi.

Basın açıklamasında SES Çeşme Temsilciliği Başkanı Mazlum Durgut ile Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Gülay Canbek kürsüde yer aldı. Ortak basın açıklamasını Tüm Bel-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Volkan Burçak okudu.

“Geçinemiyoruz” vurgusu öne çıktı

Açıklamada, kamu emekçilerinin uzun süredir “geçinemiyoruz” diyerek yaşadıkları ekonomik sıkıntılara dikkat çektiği belirtildi. Maaş artışlarının gerçek enflasyonun çok altında kaldığı savunuldu. TÜİK verilerinin hayat pahalılığını yansıtmadığı ifade edilirken; gıda, kira, ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarındaki fiyat artışlarının alım gücünü her geçen gün daha da düşürdüğü vurgulandı.

Kira ve vergi yükü öne çıktı

Basın açıklamasında özellikle kira artışlarının kamu emekçileri üzerindeki baskısına dikkat çekildi. Maaşlara yapılan artışların büyük bölümünün kira artışlarıyla eridiği, kalan kısmın ise adaletsiz gelir vergisi dilimleri nedeniyle kesildiği ifade edildi. Bu tablonun kamu emekçilerini giderek daha fazla yoksullaştırdığı belirtildi.

Toplu sözleşme sürecine eleştiri

Toplu sözleşme süreçlerine de değinilen açıklamada, kamu emekçilerinin taleplerinin masada karşılık bulmadığı savunuldu. Hakem Kurulu’nun “işverenin noteri” gibi davrandığı öne sürüldü. İktidar ve yandaş sendikaların bu süreçte sorumluluğu bulunduğu ifade edilerek, ortaya çıkan ekonomik tablonun ortak bir politikanın sonucu olduğu dile getirildi.

Alım gücü örneklerle anlatıldı

Açıklamada geçmiş yıllarla bugünkü koşullar karşılaştırıldı. Çeyrek altın, kira bedelleri ve emekli ikramiyesi üzerinden verilen örneklerle memur ve emeklilerin alım gücünde ciddi gerileme yaşandığı belirtildi. En düşük memur emeklisi aylığının tarihsel olarak ilk kez açlık sınırının altına düştüğü kaydedildi.

“Sorun kaynak değil, tercih”

Basın açıklamasında ülkede bir kaynak sorunu olmadığı, asıl sorunun kaynakların kimler için kullanıldığı olduğu vurgulandı. Bütçeden faiz ödemelerine, teşviklere ve savunma harcamalarına ayrılan paylar eleştirilirken; yoksullukla mücadele, istihdam ve sosyal politikalara ayrılan kaynakların yetersiz kaldığı ifade edildi.

Kamu emekçilerinin talepleri

Açıklamada kamu emekçilerinin talepleri şu başlıklar altında sıralandı:

Ocak ayından itibaren maaşlara ek yüzde 20 artış yapılması

İlave seyyanen ödemenin taban maaşa yansıtılması

3600 ek gösterge sözünün yerine getirilmesi

Mülakatın kaldırılması

Grevli toplu sözleşme hakkı önündeki engellerin kaldırılması

En düşük kamu emekçisi maaşının yoksulluk sınırının üzerine çıkarılması

Kira, kreş ve yol desteği sağlanması

“Örgütlü mücadele” çağrısı

Basın açıklamasının sonunda kamu emekçileri başta olmak üzere işçiler, emekliler, gençler ve kadınlar örgütlü mücadeleye çağrıldı. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı. Açıklama, halaylarla sona erdi.