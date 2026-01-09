Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Valisi Süleyman Elban, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle kentin önde gelen basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi.

Süleyman Elban: Gazetecilik çok keyifli bir meslek

İzmir'in önde gelen basın mensuplarıyla bir araya gelen ve gazetecilik mesleğinin çok keyifli bir meslek olduğunun altını çizen Süleyman Elban, "Gazetecilik çok keyifli bir meslek. Bir mesleğe bir sevginiz olacak ki oradaki zorluklara katlanmak kolay olsun. Dünyada dijital dönüşüm, teknolojideki gelişmeler bir çok alışkanlığı etkiliyor. En çok fedakarlık mesleği dediğimiz basın dünyasını etkiliyor. Dolayısıyla kötü ile iyinin arasında teknoloji kötünün yanında pozitif bir durum ortaya çıkardı.

Artık yapay zeka ile birlikte kötü niyetli insanlar dilediği gibi haber üretebiliyorlar, böyle bir sorun da var. Bu anlamda haberi yapan gerçek gazeteci ise bir endişemiz yok. Ancak kimliğini ve kişiliğini bilmediğiniz insanlar yapınca inanmak mümkün değil, dolayısıyla bu teknolojideki gelişmeler bir çok mesleği yok ediyor, bir çok meslek dönüşüyor ama en çok zorlanan grup ne yazık ki gazetecilerdir.

Onun için nasıl haber yaparken hızlı aksiyon alıyorsanız, bu iştede çok hızlı eylem alıp gelişmelere ayak uydurup, mesleğin onurunu koruyarak, ayakta durma mecburiyetindeyiz, ya da bu meslek basın adı altında kötü işler yapan insanların elinde kalacak. Onun için mutlaka bilim insanlarıyla ve diğer uzmanlara bu konunun hızlıca değerlendirilip bu mesleğin artık uyum sağlaması gerekiyor." diye konuştu.

"Bir yanlış varsa gazeteci buna yanlış diyecek"

Son olarak, gazetecilerin yanlışa yanlış doğruya doğru dediğinin altını çizen Vali Elban, şu ifadeleri kullandı: "Bir yanlış varsa gazeteci buna yanlış diyecek. Bizim basın mensuplarımız yorum da katmaz, haberi olduğu gibi aktarır bu meslekte doğru olmak ana ilke ancak doğruyu kimse sevmiyor. Ben fedakarca bu mesleğe gönül vermiş hizmet veren, gazetecilik mesleğinin bence emeklisi olmaz ve mesleğe yeni başlamış, tüm çalışan gazeteciler gününü tekrardan kutluyorum."