Son Mühür/ Beste Temel - Yükseköğretim Kurulunun himayesinde, Özbekistan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu’na bağlı Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı ile Ege Üniversitesi arasında planlanan görüşmelerin ilki, EÜ Senato Salonu’nda düzenlendi. Toplantıya Ajans Başkan Yardımcısı Rukhullo Zikrillaev ve beraberindeki heyet ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı katıldı.

Görüşmede; Özbekistan’da tekstil mühendisliği ve tasarımı alanlarında eğitim-öğretim, akademik iş birlikleri, bilimsel projeler ve toplumsal katkı başlıkları değerlendirildi.

“Türk dünyasıyla bilimsel ortaklıkları genişletmek istiyoruz”

Toplantıda konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Alcı, üniversitenin bilimsel birikimini Türk Dünyası başta olmak üzere uluslararası alanda daha görünür kılmayı hedeflediklerini ifade etti. Alcı, Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı ile tekstil mühendisliği ve tasarımı alanlarında iş birliği fırsatlarının ele alındığını belirtti.

Özbekistan’daki hafif sanayi sektörünün gelişimine, üretim kapasitesinin artırılmasına, ileri teknolojilerin entegrasyonuna ve ihracat potansiyelinin güçlendirilmesine katkı sunan Ajans ile üniversitenin bilgi birikiminin buluşturulmasının amaçlandığı aktarıldı. Alcı, ortak kültürel miras temelinde uzun yıllardır sürdürülen akademik ilişkilerin yeni alanlarla genişletilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

“Ege üniversitesinin tekstilde güçlü akademik altyapısı bulunuyor”

Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Başkan Yardımcısı Rukhullo Zikrillaev ise ajansın, hafif sanayi işletmelerinin modernizasyonu, uluslararası standartlarda üretim, ihracatın artırılması, yeni pazarların açılması, yatırım çekilmesi ve nitelikli insan kaynağının geliştirilmesine odaklandığını dile getirdi.

Zikrillaev, Ege Üniversitesinin tekstil, moda, konfeksiyon ve tasarım alanlarında güçlü akademik altyapıya sahip olduğunu vurgulayarak, bu alanlarda ortak projelerin değerlendirildiğini ifade etti. Görüşmelerin iki ülke arasındaki sektörel ve akademik bağları güçlendireceği belirtildi.

Günün anısına hediye takdimi

Toplantının sonunda Prof. Dr. Musa Alcı, Özbekistan Hafif Sanayi Geliştirme Ajansı Başkan Yardımcısı Rukhullo Zikrillaev’e günün anısına hediye takdim etti.