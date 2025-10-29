Son Mühür / Atakan Başpehlivan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kabul töreni başta İzmir Valisi Süleyman Elban, Garnizon Ege Ordusu Komutanı İrfan Özsert, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı başta olmak kentin önde gelen isimlerinin de katılımıyla gerçekleştirdi.

Süleyman Elban: İzmir'de cumhuriyet kutlamaları daha anlamlı olmalı

Müzik dinlentisinin ardından kürsüden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile ilgili duygu, düşüncelerini paylaşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "Burası hem kurtuluşun, hem kuruluşun kenti. Dolayısıyla burada Cumhuriyet kutlamaları daha anlamlı olmalı dolayısıyla bizlerde bu anlama yakışır bir program yapmaya çalışıyoruz.

Bu güzel cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Ayaktaki tüm gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hepinize bu güzel güne katıldığınız için çok teşekkür ediyorum ve nice Cumhuriyet bayramları programlarında görüşmek üzere diliyorum." diye konuştu.

Gazilerden Vali Elban’a anlamlı hediye

Törende gaziler, İzmir Valisi Süleyman Elban’a çiçek ve el emeğiyle dokunmuş Türk bayrağı takdim etti. Duygusal anların yaşandığı program, Cumhuriyet Bayramı pastasının kesilmesiyle sona erdi.