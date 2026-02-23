AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD İzmir’in geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisi, küresel gelişmeler ve İzmir’in yerel sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, hükümetin ekonomi politikalarının üretim ve istihdamı desteklediğini vurgularken, yerel yönetimlere yönelik eleştiriler de yöneltti.

Ekonomik destekler ve büyüme mesajı

Türkiye’nin küresel belirsizliklere rağmen ekonomik istikrarını koruduğunu belirten Saygılı, büyüme ve ihracat verilerine dikkat çekti. Hizmet ihracatının 123 milyar doların üzerine çıktığını, toplam mal ve hizmet ihracatının 396,5 milyar dolara ulaştığını ifade eden Saygılı, savunma ve havacılık ihracatının da önemli ölçüde arttığını söyledi.

Yatırım ve üretimi destekleyen programlara değinen Saygılı, yüksek teknolojili üretimi teşvik eden uygulamaların devreye alındığını ve ihracatçıların finansmana erişiminin artırıldığını belirtti.

KOBİ’ler, çiftçiler ve esnafa destek vurgusu

Saygılı, hükümetin ekonomi politikaları kapsamında sağlanan destekleri şu sözlerle anlattı:

KOBİ’ler için Hazine destekli kefalet paketleri yürürlüğe girdi.

Çiftçilerin kredi maliyetlerinin %70’i, esnafın kredi maliyetlerinin yarısı bütçeden karşılandı.

İşverenlere sağlanan asgari ücret desteği 1.270 liraya yükseltildi.

İstihdamını koruyan KOBİ’lere çalışan başına verilen destek 3.500 liraya çıkarıldı.

İhracatçılara bu yıl 45 milyar lira hibe desteği sağlanacak.

Enflasyonun gerileme eğilimine girdiğini ve Merkez Bankası rezervlerinin 200 milyar dolar seviyesini aştığını belirten Saygılı, işsizlik oranının da tek haneli seyrini koruduğunu ifade etti.

Türkiye’nin küresel rolü ve dış politika mesajları

Konuşmasında dış politikaya da değinen Saygılı, Türkiye’nin bölgesel ve küresel ölçekte etkin bir aktör haline geldiğini söyledi. Enerji ve savunma sanayisindeki gelişmelerin ülkenin stratejik gücünü artırdığını belirten Saygılı, Filistin ve Gazze konusundaki insani hassasiyetin sürdüğünü vurguladı.

İzmir’in yerel sorunlarına eleştiri

Saygılı, konuşmasının önemli bölümünde İzmir’in yerel yönetim sorunlarına değinerek altyapı, sel baskınları, çevre kirliliği ve belediye hizmetleri konusunda eleştiriler yöneltti. Kentin trafik, altyapı ve körfez kirliliği gibi kronik sorunlarının çözüm beklediğini ifade eden Saygılı, İzmir’in ekonomik ve turistik potansiyelinin yeterince değerlendirilemediğini savundu. Saygılı, "Yerel yönetimler ölçeğinde; Şehrin bir vizyonu yok… Turizm rekorları kırması, Türkiye’nin fuar cenneti olması, kent ekonomisini ayağa kaldırması gereken İzmir bugün kısır bir halde kendi ezberlerine hapsoluyor. Şehrin trafik sorununu çözecek bir yönetim aklı yok. CHP’nin siyasi aktörlerinin İzmir üzerinden büyüttüğü ve yararlandığı ranta dur diyecek bir siyasi ahlak yok. İzmir’in alt yapı sorunu var. İzmir’in yağmurlarda elektrik akımına kapılıp hayatını kaybeden sakinleri, sel baskınına uğrayan mahalleleri, çöp dolu sokakları, maaşları ödenmeyen belediye işçileri, yandaş sanatçılar tarafından boşaltılan belediye bütçeleri var ama bunları düzeltecek bir siyaset zihniyeti yok! İzmir’de CHP’nin eseri yok, hizmeti yok, projesi yok, planlaması yok. Kendi şehrine gelen suyun yıllık bir Tahtalı Barajı kadarını, altyapı yüzünden kaybeden bir siyaset varlığından bahsediyoruz. Acı ama gerçek! İzmir sokaklarını caddelerini su basıyor ama musluklardan su akmıyor! İzmir’in Körfezi zehirleniyor. Kendi binasını yapmayı bile beceremeyen bir Büyükşehir Belediyesi’nden bunları çözmesini beklemek çok ama az kaldı diyorum. İnşallah İzmir’in tüm dertlerini hükümet bazlı yatırımlarımızla çözdüğümüz gibi ilk yerel seçimlerde de çözecek iradeyi anlatarak İzmir’de AK bir sayfa açacağız." dedi.

Üyelik artışı ve siyasi hedefler

AK Parti’nin İzmir’deki örgütlenme çalışmalarına da değinen Saygılı, son üç ayda 51 bin yeni üyenin partiye katıldığını belirtti. İzmir’de toplam üye sayısının yaklaşık 506 bine ulaştığını ifade eden Saygılı, partinin kentte güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Program, Ramazan ayı dolayısıyla yapılan birlik ve dayanışma vurgusuyla sona erdi. Saygılı’nın açıklamalarının hem ekonomik gündem hem de yerel siyaset açısından önümüzdeki dönemde tartışılmaya devam etmesi bekleniyor.