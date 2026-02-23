Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, Şubat ayı meclis toplantısında ekonomi yönetimiyle yapılacak temaslardan krediye erişim sorununa, enflasyon beklentilerinden Hindistan’ın yükselen rolüne kadar iş dünyasının ana başlıklarını değerlendirdi.

Ender Yorgancılar: Çarşamba günü Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşeceğiz

Konuşmasına sene sonu enflasyon beklentisiyle başlayan ve Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ekonomi başlıklı bir görüşme gerçekleştireceklerini vurgulayan EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, “Bugün her iş insanı en az üç banka ile çalışıyor ama bunun bir tanesinin Türkiye İş Bankası olması gerektiğini vurgulamak isterim. Yarın 11’de, Yatırım Ortamını İyileştirme toplantısı olacak, Çarşamba günü de Sayın Cumhurbaşkanımız ile bir görüşmemiz olacak, konu ekonomi olacak. Bizim tespit yapma çalışmalarımız var.

Biraz sonra 2010 yılında, 2024 yılında ben bu mecliste Hindistan ile Türkiye arasında gündeme getirdiysem 16 yıl önce burada bir şey var demektir. Biz bunu görüyoruz, tespit ediyoruz, anlatıyoruz ve iletiyoruz. Çözüme geldiğinde o biz değiliz, biz bu konuları ilgili bakanlarımıza iletiyoruz onlar da çözmek için çaba gösteriyorlar. Yılsonu enflasyon beklentim 29-30 arasındadır. Bugün de pek yanılmadım. Dolar kuru yüzde 51, politika faizi de aynı şekilde 29-30. Şu anda 37 olan politika faizi 100 puan daha düşürürlerse 29 civarlarına geleceğini düşünüyorum. Bugün hane halkı enflasyonu yüzde 52’dir. Bizim bu seneki beklentimiz 30’un altına inmesi yönündedir. Bu tabii ki her şeyin yolunda gideceği bir senaryoda yaşanacaktır. Mutlaka revize olabilir ama ben değişiklik olacağını tahmin etmiyorum.” diye konuştu.

“Türkiye gibi büyük bir ülkeye 90 bin tane ihracatçı sayısı yeter mi?”

Öte yandan, sanayicilerin ve iş dünyasının en büyük sorunlarından birinin krediye ulaşım zorluğu olduğunu aktaran Başkan Yorgancılar, “Biz rekabet edemediğimizden sıkılıyoruz. Çünkü bizim yarattığımız bir maliyet artışımız var. Talep düştüğü anda bu sefer rekabet edebime şansımız maalesef olmuyor. Piyasada beklenti 25-30 arasında, üyelerimize yaptığımız ankette ise sonuç 27-30 arası çıkıyor.

En sıkıntılı konu KOBİ’ler tamam mı devam mı konusudur. En büyük sıkıntımız krediye ulaşamamaktan geliyor. Ulaşanlarda faiz oranları 43-44 reytingi iyiyse 46 gibi oranlarla borçlanıyorlar. Zamanında atıl varlıklar elden çıkarılmış olsaydı bugün bankadan kullanılan rakam böyle olmazdı. Gözünün yaşına bakmadan işinize yaramayan değeri elden çıkarmanın tam zamanıdır. Fabrikalarda verimlilik çalışmaları yaptırın. Biz kredi bulamadığımızdan ve faizlerin yüksekliğinden şikayet ediyoruz. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Her türlü destek ülke sanayisinin geleceği açısından son derece önemlidir. Türkiye gibi büyük bir ülkeye 90 bin tane ihracatçı sayısı yeter mi? İzmir’de ise 6415 firma ihracat yapıyor.” dedi.

“Hindistan bugün dünya ticaretinin yıldızı haline geldi”

Geçtiğimiz aylarda Hindistan ve Avrupa Birliği’nin gerçekleştirdiği serbest ticaret anlaşmasını da değerlendiren Başkan Ender Yorgancılar, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Hindistan bugün dünya ticaretinin yıldızı haline geldi. Ben tam bir yıl önce bu konuyla ilgili bir tespit yapmıştım. Avrupa Birliği ticaretin rotasını bu kapsamda şekillendirirken, Türkiye bu yeni yapılanmanın dışında kalamaz. Bizim bu olayın dışında kalma lüksümüz yok.

Bunun nasıl içinde olacağımız yarın Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz’a söyleyeceğim, öneri maddelerini hazırladım, sunumunu gerçekleştireceğim. Bizim bu sistemin dışında kalmamız gerekiyor. Biz bunları sürekli dile getiriyoruz. Günün sonunda biz tespit ve talep toplama yeriyiz. Bununla ilgili ne yapılabilir? Gümrük Birliği güncellenmelidir, güçlü bir lobi oluşturulmalıdır, Hindistan menşeili eşyaların ithalatında Ek Mali Yükümlülük (EMY) uygulanması gibi yöntemler uygulanmalıdır.