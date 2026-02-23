İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan ayı kapsamında Buca Kozağaç Kapalı Pazaryeri’nde kurulan iftar sofrasında vatandaşlarla bir araya geldi. Binlerce Bucalının katıldığı programda birlik, dayanışma ve paylaşma mesajları verildi.

3 bin kişilik iftar sofrası kuruldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonda yaklaşık 3 bin kişi için iftar menüsü hazırlandı. Programa Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, CHP Buca ilçe yöneticileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde vatandaşlarla sohbet eden Başkan Tugay, hatıra fotoğrafları çektirdi ve çocuklara pamuk şeker ikram etti.

Tugay: “Ülkemizi sıkıntılardan çıkarmanın yolu çok çalışmak”

İftar programında konuşan Başkan Cemil Tugay, birlik ve dayanışmanın önemine vurgu yaparak şunları söyledi:

Ülkenin zor bir dönemden geçtiğini ve geçim sıkıntısının arttığını belirten Tugay, sorunların aşılmasının yolunun dürüstlükle ve özveriyle çalışmaktan geçtiğini ifade etti. Birlik ve beraberlik içinde hareket edildiğinde toplumsal sorunların çözülebileceğini vurgulayan Tugay, Ramazan ayının dayanışma ruhunu güçlendirdiğini dile getirdi.

Dayanışma ve birlik mesajı

Vatandaşların programa katılımının kendileri için büyük moral olduğunu belirten Tugay, toplumun refahı için çalışmaya devam edeceklerini ifade ederek Ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Başkan Duman: “Birliktelik en büyük gücümüz”

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman ise iftar sofralarının dayanışma ve paylaşma kültürünü güçlendirdiğini belirtti. Duman, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Buca’ya en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerini vurgulayarak vatandaşların huzur ve mutluluğunun en önemli motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Ramazan ayı boyunca kentin farklı noktalarında kurulacak iftar sofralarıyla dayanışma ve sosyal destek çalışmalarının sürdürüleceği bildirildi.