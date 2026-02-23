Son Mühür / Atakan Başpehlivan Cumhuriyet Halk Partisi’nin önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla bilinen gazeteci-yazar Barış Yarkadaş, geçtiğimiz yıllarda gerçekleşen ve Özgür Özel’in kazandığı kurultayın ardından parti içindeki genel merkez muhaliflerinin önemli bir toplantı gerçekleştirerek, gelecek sürece ilişkin fikirlerini ve görüşlerini paylaştıklarını duyurdu.

Barış Yarkadaş: CHP’li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6.30 saat süren bir toplantı yaptı

CHP’li mevcut 13 milletvekilinin de olduğu iddia edilen toplantıda katılımcıların önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve birikimine ihtiyacı duyduklarını öne süren Barış Yarkadaş, söz konusu görüşmelerin daha sık gerçekleşeceğini belirterek, “Bugün Ankara önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. CHP’li mevcut 13 milletvekili, 13 eski milletvekili, 3 eski il başkanı, 3 eski PM üyesi ve bazı belediye başkanları yaklaşık 6.30 saat süren bir toplantı yaptı.

Edindiğim bilgiye göre; 42 kişinin katıldığı toplantıda partinin gidişatı, yapılması gerekenler, yaşanan sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı. Toplantıda söz alan katılımcılar, CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bilgi ve deneyimine olan ihtiyacı da dile getirdi. Bu tür toplantıların daha sık düzenlenmesi ve yaygınlaştırılması gerektiğini de belirten katılımcılar sonraki buluşmanın İstanbul’da yapılabileceği konusunda uzlaştı.” diye konuştu.

“CHP’liler partinin yolsuzluk iddialarına ‘kalkan’ olmasından rahatsız”

Son olarak, toplantını CHP’nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan Yarkadaş, görüşmeye katılan isimlerin CHP’nin yolsuzluk iddialarına ‘kalkan’ olmasından rahatsız olduklarını altını çizerek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Aralarında CHP’den hukuksuz bir şekilde ihraç edilen partililerin de olduğu toplantıya ilişkin Kılıçdaroğlu’na da bilgi verilmesi bekleniyor. Bu toplantı CHP’nin parti içi muhalefeti açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. CHP’liler CHP’ye sahip çıkıyor ve partinin yolsuzluk iddialarına ‘kalkan’ olmasından duydukları rahatsızlığı dile getiriyor.”