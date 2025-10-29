FIBA Europe Cup C Grubu’nda mücadele eden Aliağa Petkimspor, evinde ağırladığı grup lideri CSM CSU Oradea’yı 84-73 mağlup etti. Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı karşılaşmada taraftar desteğini arkasına alan İzmir ekibi, parkede sergilediği üstün performansla önemli bir galibiyete imza attı.

Cumhuriyet coşkusuyla gelen galibiyet

Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu’nda oynanan maçta tribünler tıklım tıklım dolarken, taraftarlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu sahaya yansıttı. Maça tempolu başlayan Petkimspor, ilk periyodu 21-18, devreyi ise 42-33 önde kapattı. Üçüncü periyot sonunda skor 63-52 olurken, temsilcimiz son çeyrekte farkı koruyarak karşılaşmadan 84-73 galip ayrıldı.

Frankie’den 24 sayılık müthiş performans

Petkimspor’un yıldızı Franke, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Sayı yükünü sırtlayan başarılı oyuncu, 24 sayı üreterek galibiyetin mimarı oldu. Takım genelinde ise yüksek enerji, savunmada direnç ve hücumda takım oyununa dayalı performans dikkat çekti.