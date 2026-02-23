1–7 Mart Deprem Haftası kapsamında İzmir’de farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenecek. İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) öncülüğünde gerçekleştirilecek programlarda, deprem gerçeği ve hazırlık süreçleri farklı yönleriyle ele alınacak.

Deprem gerçeğine dikkat çekilecek

Etkinlikler boyunca anma programları, eğitim çalışmaları ve paneller düzenlenerek toplumda deprem bilincinin artırılması hedefleniyor. Organizasyon kapsamında, afetlere hazırlığın ertelenmemesi gereken bir sorumluluk olduğu vurgulanacak.

Haftanın ana gündemi: “İzmir depreme hazır mı?”

Deprem Haftası programının en dikkat çeken etkinliği 4 Mart’ta düzenlenecek “İzmir Depreme Hazır mı?” başlıklı konferans olacak. Konferansta, kentin afetlere hazırlık düzeyi, riskler ve çözüm önerileri uzmanlar tarafından değerlendirilecek.

Dayanışma ve hazırlık vurgusu

İZDEDA Başkanı Haydar Özkan, deprem gerçeğinin göz ardı edilemeyeceğini belirterek, toplumun bilinçlenmesi ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Özkan, güvenli bir gelecek için hazırlığın zorunluluk olduğunu vurguladı.

Etkinlikler ücretsiz gerçekleştirilecek

Deprem bilincini yaygınlaştırmayı amaçlayan etkinliklerin ücretsiz olarak düzenleneceği ve tüm vatandaşların katılımına açık olduğu bildirildi.

Deprem Haftası boyunca yapılacak programlarla İzmir’den Türkiye’ye afetlere hazırlık konusunda güçlü bir farkındalık mesajı verilmesi hedefleniyor.