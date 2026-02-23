Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Bölgesi Sanayi Odası’nın (EBSO) Şubat ayı meclis toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ile meclis üyesi Mustafa Karabağlı arasında basına bilgi sızdırılması ve üyelerle ilgili tartışmalar nedeniyle gerginlik yaşandı.

Mustafa Karabağlı: Biz jurnalci miyiz? Birbirimizi mi şikayet edeceğiz?

Kürsüden gerçekleştirdiği konuşmasında sanayiciyim diyen herkesin EBSO’ya ihtiyacı olduğunu vurgulayan ve Yorgancılar’a eleştiriler yönelten Mustafa Karabağlı, “Bu atmosfer hepimizi yoruyor. Çünkü seçimlere az bir süre kaldı. Öyle ya da böyle bunlar manidar bulunuyor. Biliyoruz ki bu firmalar şimdi zuhur etmedi ki EBSO kurulduğundan beri var. O yüzden tamda meslek gruplarının oluşturulduğu bir döneme denk gelir olması da ayrı bir anlam taşıyor.

Kim düşecek, kim gidecek, kim kalacak süreçleri bir anlam ifade ediyor. Geçen dönemde de bazı arkadaşlarımızın bizatihi yönetim kurulu tarafından desteklendiğini de biliyoruz. O zaman bu çalışan sayıları pek akla gelmiyordu. Bu şekilde olan firmalar bir şekilde seçildiler. Bunları seçen seçmenler böyle olunduğunu biliyordu. Ne yapacağız seçmene sen bilmezsin ben bilirim mi diyeceğiz. Geleneğimiz var bunları yaşatmamız gerekiyor. Geçen dönem bazı meslek grupları 67 sayısının altında kaldı.

Ne yapıldı, askıdaki üyelerin aidatları ödendi, seçimlere girildi o meslek grubu da üye yapıldı. Bu on kişiden daha az çalıştırıp aidatı düzenli ödeyen firmalar odamıza katkı koyuyorlar. Bu faydalanma hakkını önemli şekilde ortaya koyan unsurlardan biri seçme ve seçilme hakkıdır. Netice itibariyle her sanayicinin hayalidir karanlık fabrika. Biz jurnalci miyiz? Birbirimizi mi şikayet edeceğiz? Şikayete itibar etmemek lazım. Biz sanayiciye sahip çıkmalıyız, kapsamalıyız ve kucaklamalıyız. Ben sanayiciyim diyen herkesin EBSO’ya ihtiyacı var.” diye konuştu.

Ender Yorgancılar: Hayatımda hiç dedikodu yapmadım, yapmamda

Karabağlı’ya yanıt veren ve iki kişinin arasında olan konuşmaların basına servis edilmesinin doğru olmadığının altını çizen EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise şu ifadeleri kullandı: “Kavga çıkmasın diye elimden geleni yapıyorum ama doğru olmayan konuşmalar yapılıyor. Ben daha fabrikaya gitmeden basında senin haberin çıktı. İki kişinin arasında olan konu seni ve beni ilgilendirir. Aç bana sor niye böyle bir şey oldu diye, neden basına konuşuluyor? Böyle bir anlayış var mı? Ondan sonra üyeler bize şikayet ediyorlar.

Ben EBSO’ya zarar gelmemesi için elimden geleni yapıyorum. 20 yıldır da sanayicinin yanında oldum, yukarıda Allah şahit. İşin ahlakı bu biz böyle öğrendik, iki kişinin arasında konuşulan o ikisinin arasındadır. Ben, yirmi senedir meclisin onayı olmadan bir kişiyi bile üyelikten düşürdüm mü? Bana üyelerle ilgili ne şikayetler geliyor, başkan olmak farklı bir şey ben bir şey söylüyorsam sana söylüyorum. Bir şeyleri kurcalamayın, elimden gelen gayreti bugüne kadar yaptım. Kim istiyorsa aday olabilir dedim. Ben insanlarla uğraşmıyorum, işime bakıyorum. Hayatımda hiç dedikodu yapmadım, yapmamda.”