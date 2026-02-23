Demokrat Parti İzmir Teşkilatı'nda dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Ödemiş Belediye Başkan Adayı olan ve 20 bin oy alan Dilek Açar Güleç, önemli bir karara imza attı. Küçük Menderes Havzası Sorumluluğu ve Medya ve İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Dilek Acar Güleç, Demokrat Parti'deki görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

Dilek Acar Güleç'in açıklaması şu şekilde:

"Yürütmekte olduğum Demokrat Parti’deki; Merkez Karar Kurulu (MKK) Üyeliği, Küçük Menderes Havzası Sorumluluğu ve Medya ve İletişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimden kendi hür irademle istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiriyorum.

Görev yaptığım süre boyunca partimizin ilkeleri doğrultusunda, sorumluluk bilinci ve iyi niyetle çalıştım. Bu süreçte birlikte görev yaptığım başta Genel Başkanımız Sayın Gültekin Uysal olmak üzere tüm yöneticilerimize ve teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Bu karar ani değildir. Uzun süredir gözlemlediğim, değerlendirdiğim ve derin bir iç muhasebe sonucunda alınmış net bir karardır.

Havzam ve Ödemiş adına yaptığım her açıklamanın, her uyarının ve her eleştirinin bilinçli şekilde siyasetin dar kalıplarına çekilmeye çalışılması; eğitimimin, vizyonumun, sahadaki emeğimin, gazetecilik refleksimin ve toplumsal sorumluluğumun gölgelenmesine neden olmuştur. Bu durum benim için kabul edilemez bir noktaya ulaşmıştır.

Unvanların, sıfatların ve tabelaların benim için hiçbir zaman gerçek bir anlamı olmamıştır.

Ben siyaset için değil, toplum için konuşurum.

Dün olduğu gibi bugün de; mazlumun yanında,

sessiz kalanların sesi, hakkı yenilenin savunucusu,

güçlünün değil, haklının tarafında oldum.

Bu duruşum dün neyse bugün de aynıdır. Hiçbir makam, hiçbir unvan beni değiştiremez. Değiştirmeye çalışan bir anlayışın içinde de yer almam mümkün değildir.

Savunduğunuz yanlışların karşısında beni her zaman bulacaksınız.

Yoluma; gazeteci ve danışman kimliğimle, bağımsız, ilkeli ve net bir çizgide devam edeceğim. Bölgenin sorunlarını dile getirmeyi; üreticinin, esnafın, çiftçinin, kadının ve gençlerin sesi olmayı sürdüreceğim.

Çünkü benim için esas olan makam değil vicdandır.

Esas olan siyaset değil adalettir.

Esas olan görünmek değil, doğru yerde durmaktır.

Doğruları söylemekten, hakikatin yanında durmaktan ve gelecek nesiller için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğim.

Kamuoyuna saygıyla duyururum."