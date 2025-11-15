Son dönemde halka arzlara yönelik yoğun talep, Vakıf Faktoring özelinde de yeni bir dinamik oluşturdu. Yatırımcılar hem lot sayısı hem de borsada işlem tarihi konusunda merakla resmi açıklamaları beklemeye başladı. Vakıf Faktoring'in halka arz sonuçlarının henüz kesinleşmemesi nedeniyle, yatırımcılar resmi duyuruları takip ediyor. Katılım sayısına göre alabilecekleri lot miktarı tahminleri ön plana çıkarken, halka arz rekabetinin yüksek olduğu ve hisselerin borsada “VAKFA” koduyla işlem göreceği belirtiliyor.

Halka Arzın Teknik Ayrıntıları

Vakıf Faktoring’in halka arzı, Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde yönetildi ve “Eşit Dağıtım” yöntemi uygulandı. Katılım sayısına göre lot dağılımı farklılık gösteriyor: 150 bin katılımcı olursa 900 lot, 250 bin katılımcı olursa 540 lot, 350 bin katılımcı olursa 386 lot, 500 bin katılımcı olursa 270 lot gibi çeşitli senaryolar hesaplandı. Halka arzda 225 milyon lotluk bir hedef bulunuyor ve yatırımcılar kendilerine düşecek miktarı resmi duyurularda öğrenecek.

Borsada İşlem Tarihi

Vakıf Faktoring hisseleri, kodu “VAKFA” olarak belirlendi ve Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da işlem görecek. Henüz net bir işlem başlangıç tarihi açıklanmadı. Ancak son duyurulara göre; hisse senedinin borsada işlem görebilir hale gelmesi için halka arz sonuçları duyurulacak ve kısa süre içinde ilk işlem günü duyurusu yapılacak. Yatırımcılar Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki (KAP) bildirimleri yakından takip ediyor.

Yatırımcılar İçin Beklentiler ve Son Durum

Resmi lot dağıtımı ve kesin borsada işlem tarihi açıklanmadı. Yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında, katılım rakamına göre ellerine kaç lot geçeceği ve VAKFA hisselerinin ne zaman işleme açılacağı bulunuyor. Halka arzdan sağlanacak gelir, şirketin faktoring işlemlerinin finansmanında kullanılacak. Açıklamalar geldikçe süreçle ilgili yeni bilgilendirmeler yapılacak.