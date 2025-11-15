Son Mühür- Akbank Ekonomik Araştırmalar biriminin kasım ayına ilişkin enflasyon “nowcast” çalışmasını paylaşan Başekonomist Çağrı Sarıkaya, aylık enflasyonda belirgin bir iyileşmeye işaret ederek yıl sonu görünümüne dair önemli değerlendirmelerde bulundu.

Kasım ayı enflasyon tahmini: Medyan yüzde 1,5

Sarıkaya’nın model sonuçlarına göre kasım ayında:

Medyan tahmin: yüzde 1,5

Ortalama tahmin: yüzde 1,4

Bant (IQR): yüzde 1,3 – yüzde 1,6

Medyan tahmine göre yıllık resmi enflasyonun 1 puan gerileyerek yüzde 31,9 seviyesine düşeceği öngörülüyor.

Aylık enflasyonda kesin iyileşme vurgusu

Sarıkaya, doğrudan yaklaşımla mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyonun yaklaşık yüzde 1,6 seviyesinde göründüğünü aktardı. Dolaylı yaklaşımla rakamın bir miktar daha yüksek çıkabileceğini belirten ekonomist, buna rağmen ekim ayına kıyasla “kesinlikle iyileşme” olduğunu vurguladı.

Değer kaybı eğilimi zayıfladı: “Dezenflasyon etkileri hissediliyor”

Temmuz sonundan beri yavaşlayan ve ekim ortasından itibaren belirgin şekilde törpülenen değer kaybı eğiliminin, fiyatlar üzerinde dezenflasyonist etkiler yarattığına işaret eden Sarıkaya, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ağustos–ekim dönemindeki sezona özgü fiyat hareketleri geride kaldı.

Önceden yapılan fiyat ayarlamalarının etkisi azalıyor.

Fiyat yapıcıların yıl sonuna kadar daha ılımlı bir dönem geçirmesi bekleniyor.

Yıl sonu enflasyonunda aşağı yönlü risk

Akbank’ın yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 32,0 olduğunu hatırlatan Sarıkaya, mevcut görünümde tahminin bir miktar altında kalma yönünde sınırlı risk bulunduğunu ifade etti.

“Aralık toplantısında 150 baz puan” yeniden gündemde

Paylaşımda en çok dikkat çeken bölüm ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın aralık ayı faiz kararına yönelik öngörü oldu. Sarıkaya, kasım enflasyonuna dair ilk sinyallerin ardından “Aralık toplantısında 150 baz puanlık indirim ihtimalinin yeniden kadraja girdiğini” belirtti.