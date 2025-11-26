Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Fatih Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde akşam saatlerinde bir anda ortaya çıkan mide bulantısı ve kusma şikayetleri paniğe yol açtı.

Cumhuriyet Mahallesi Burak Reis Caddesi’ndeki okulda bazı öğrencilerin aynı anda rahatsızlanması üzerine idareciler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

15 öğrenci ambulanslarla hastanelere götürüldü

İhbar üzerine okula kısa sürede sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan toplam 15 öğrenci, ambulanslarla çevredeki hastanelere nakledildi.

Hastanelerde tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Öğrenciler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Gıda ürünlerinden numuneler alındı

Olayın hemen ardından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlanmaya neyin sebep olabileceğini belirlemek için okul kantininde satılan gıda ürünlerinden ve öğrencilerin tükettiği yiyeceklerden numune aldı.

İnceleme sürüyor

Öğrencilerin aynı anda benzer şikayetlerle rahatsızlanması nedeniyle soruşturma genişletildi. Gıda numunelerinin laboratuvar incelemeleri devam ederken, sonuçların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.