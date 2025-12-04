ABD’nin batısında yer alan Nevada eyaleti, akşam saatlerinde güçlü bir depremle sarsıldı. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem Dayton bölgesinde kaydedildi ve 5.9 büyüklüğünde ölçüldü.

Sarsıntının geniş bir alanda hissedildiği belirtilirken, bölge halkının kısa süreli panik yaşadığı aktarıldı.

Depremin derinliği 8 kilometre olarak açıklandı

USGS verilerine göre depremin 8 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi. Sığ depremler, yüzeye yakın olmaları nedeniyle daha fazla hissedildiğinden, 5.9 büyüklüğündeki bu sarsıntının etkisi çevre yerleşimlerde de duyuldu.

Can ve mal kaybına ilişkin bilgi yok

Deprem sonrası yetkililerden yapılan ilk açıklamalarda, can veya mal kaybına dair net bir bilginin bulunmadığı ifade edildi.

Yerel incelemelerin sürdüğü, arama-kurtarma ekiplerinin olası bir acil duruma karşı bölgeye yönlendirildiği öğrenildi.