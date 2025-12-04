Kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara yönelik yeni bir gelişme yaşanmıştı. Kamudaki üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildiği ifade edilmişti. Düzenleme kapsamında; genel müdür, daire başkanı, kurum başkanı, müfettiş ve uzmanların maaşlarına 30 bin liraya kadar artış yansıyacağı belirtilirken, konuyla ilgili bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

30 bin TL'lik zamdan vazgeçildi!

Kamudaki üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasını öngören düzenlemenin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmesinin ardından kamuoyundan çok sayıda tepki gelmişti. Gelen tepkilerin ardından harekete geçildi. Gelen tepkilerin ardından, kamuda görev yapan üst düzey bürokratlara 30 bin TL seyyanen zam yapılmasından vazgeçildiği öğrenildi.