Avrupa Yayın Birliği (EBU), uzun süredir kamuoyunda tartışılan Eurovision 2026 kararını açıkladı. Gazze saldırıları nedeniyle geniş bir kesimin tepki gösterdiği İsrail’in yarışmaya katılıp katılmayacağı, EBU Yönetim Kurulu’nda oylamaya sunulacaktı.

Yapılan değerlendirme sonucunda İsrail'in yarışmaya katılmasına izin verildi. Bu karar, Avrupa genelinde yeni bir protesto dalgasını tetikledi.

İspanya, Hollanda ve İrlanda’dan anında çekilme kararı

EBU’nun açıklamasının ardından ilk tepki üç ülkeden geldi. İspanya, Hollanda ve İrlanda, İsrail’in yarışmada yer almasını kabul etmeyeceklerini belirterek Eurovision 2026’dan çekildiklerini duyurdu.

Bu karar, diğer Avrupa ülkelerinde de domino etkisi yarattı.

Belçika, İzlanda ve Slovenya da boykota katıldı

İlk üç ülkeyi takiben Belçika, İzlanda ve Slovenya da yarışmayı boykot eden ülkeler arasına katıldı.

Boykota katılan ülkeler, açıklamalarında ortak olarak;

Gazze’de yaşanan insan hakları ihlallerini,

İsrail’in EBU tarafından “cezalandırılmamasını”,

Avrupa’nın kültürel platformlarının siyasi baskılardan arındırılması gerektiğini

vurguladı.

Toplamda 6 ülke, İsrail’in Eurovision 2026 sahnesine çıkmasına tepki olarak yarışmadan çekilmiş oldu.

Eurovision’da ilk büyük siyasi kriz değil

Eurovision Şarkı Yarışması geçmişte de çeşitli siyasi krizlere sahne olmuştu; ancak 2026 için alınan bu karar, son yılların en geniş kapsamlı boykot dalgasını başlatmış durumda.

Eleştirmenler, EBU’nun “kültür-sanat tarafsızlığı” gerekçesiyle aldığı kararın, Avrupa kamuoyunda büyük bir güven erozyonu yarattığını söylüyor.

Gözler şimdi EBU’nun olası adımlarında

Boykot kararlarının artabileceği ve sürecin diğer ülkeleri de etkileyebileceği belirtiliyor. EBU’nun, Avrupa’daki kamuoyu baskısına karşı nasıl bir açıklama yapacağı ya da herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceği henüz belirsiz