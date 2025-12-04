Meclis Genel Kurulu’nda ele alınan vergi teklifi, emlak vergisinin hesaplanma yönteminde köklü bir değişikliğe gidiyor. Yapılan düzenlemeyle, 2026 yılı için hesaplanacak vergi değerleri 2025 yılındaki değerlerin üst sınır olarak iki katını geçemeyecek.

Bu adım, özellikle son yıllarda hızlı artan gayrimenkul fiyatlarının yol açtığı vergi yükünü sınırlamayı amaçlıyor.

Matrah artık tam yeniden değerleme oranıyla güncellenecek

Teklife eklenen yeni maddeye göre emlak vergi değeri, mükellefiyetin başladığı yılı takip eden yıldan itibaren her yıl tam yeniden değerleme oranı kadar artırılacak.

Bu düzenleme ile emlak vergisinin matrah hesabında kullanılan artış katsayısı değişmiş oldu.

Mevcut sistem: Yeniden değerleme oranının yalnızca yarısı uygulanıyordu.

Yeni sistem: Yeniden değerleme oranı tam olarak uygulanacak.

Böylece emlak vergisi matrahı, her yıl enflasyon oranına daha yakın bir biçimde güncellenmiş olacak.

Neden değişiklik yapıldı?

Son yıllarda gayrimenkul piyasasında yaşanan sert fiyat artışları nedeniyle mükelleflerin vergi yüklerinde ciddi yükselişler görülmeye başlamıştı. Hem belediyelerin gelir istikrarının korunması hem de vatandaşın aşırı artışlara karşı korunması amacıyla üst sınır mekanizması getirildi.

Düzenleme, 2026’da yürürlüğe girecek ve mükelleflerin ödeyeceği emlak vergisinin daha öngörülebilir olmasını sağlayacak.