Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan ziyareti kapsamında yerel basına konuştu ve iki ülke arasındaki ilişkilerin jeopolitik gelişmelerden etkilenmediğini vurguladı.

Putin, enerji ve savunma alanlarındaki ortak projelerin kesintisiz sürdüğünü belirterek şöyle dedi:

“Rusya ile Hindistan arasında enerji alanındaki iş birliği, Ukrayna’daki gelişmelerden veya dış etkenlerden bağımsız şekilde sürüyor. Hindistan, Rusya'nın savunma alanındaki güvenilir ortaklarından biridir.”

Putin, iki ülkenin yapay zeka başta olmak üzere geleceğe dönük çok sayıda stratejik alanda ortak çalıştığını da ifade etti.

“Hindistan artık koloni değil, bölgesel değil küresel güç”

Açıklamalarında Hindistan’ın değişen jeopolitik konumuna dikkat çeken Putin, şu sözleri kullandı:

“Hindistan ile 77 yıl önceki gibi konuşulamaz. Hindistan artık bir İngiliz veya Britanya kolonisi değil, büyük bir güçtür.”

Putin, Rus ve Hint şirketlerinin Ukrayna çatışmasından çok önce sağlam ticari bağlar kurduğunu, bu nedenle ilişkilerin sarsılmadığını vurguladı.

Rus petrolü Hindistan’a akmaya devam ediyor

Putin, Hindistan’ın Rus petrolüne yönelik talebinde bir azalma olmadığını belirterek,

“Şu anda size kesin rakam veremem ama petrol ve petrol ürünleri ticareti tamamen normal bir hızda ilerliyor” değerlendirmesini yaptı.

Rusya, savaş nedeniyle Avrupa pazarını büyük ölçüde kaybetmesinin ardından petrol ihracatında Asya’ya yönelmişti.

“ABD bile bizden nükleer yakıt almayı sürdürüyor”

Putin, ABD’nin de Rus enerji ürünlerine bağımlılığının sürdüğünü söyleyerek dikkat çekici bir karşılaştırma yaptı:

“ABD’nin nükleer santralleri için bizden nükleer yakıt almaya devam ettiğini belirtmek isterim. ABD’nin bizden yakıt alma hakkı varsa Hindistan’ın neden olmasın?”

Bu sözler, Washington’ın yaptırımlarına rağmen enerji alanındaki karşılıklı bağımlılığın devam ettiğini gösteriyor.

Trump vurgusu: “Bu savaşın sonlanmasını istediğinden şüphem yok”

Putin, Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunda ABD Başkanı Donald Trump’ın yaklaşımına olumlu baktığını söyledi.

Putin, şu ifadeleri kullandı:

“Trump’ın bu savaşın insani gerekçelerle de olsa hızlı bir şekilde son bulmasını istediğinden hiç şüphem yok. Kayıpların en aza indirilmesi gerektiğini defalarca dile getirdi.”

Putin, Trump’ın ekonomik kaygılarla da savaşın sonlanmasını istediğini belirterek iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin yeniden tesis edilebileceğini söyledi.

“ABD şirketleri geri dönmek istiyor”

Putin, ABD merkezli şirketlerin Ukrayna savaşının sonlanması halinde Rusya pazarına dönmeye hazırlandıklarını aktararak,

“ABD şirketlerinin bize gönderdiği mesajları paylaşmak isterim; geri dönebilmek için çözümü bekliyorlar” dedi.

Bu açıklama, yaptırımların büyük şirketler üzerinde yarattığı baskının sürdüğüne işaret ediyor.

“Batı’nın başlattığı savaşı durdurmak istiyoruz”

Putin, Ukrayna ile yaşanan çatışmanın sorumlusu olarak Batılı ülkeleri gösterdi.

Şu ifadeleri kullandı:

“Batı, Ukrayna’yı kullanarak bize karşı bir savaş başlattı. Biz, Batı’nın üzerimize yönlendirdiği bu savaşı durdurmak istiyoruz.”

Putin, Rusya’nın Kırım ve Donbass’taki adımlarının bu güvenlik kaygılarından kaynaklandığını öne sürdü.

“Ukrayna NATO’ya girerse bu bizim için tehdit”

Putin, Ukrayna’nın NATO üyeliği tartışmalarına da değinerek,

“Ukrayna’nın kendi güvenliğini sağlama hakkını reddetmiyoruz, ancak bu hak Rusya’ya karşı kullanılmamalı. Ukrayna’nın NATO’ya katılması güvenliğimizi tehdit eder” dedi.

Putin, iki tarafın da güvenliğini sağlayacak “orta yolun bulunması gerektiğini” belirtti.

Zelenskiy’e sert suçlamalar: “Radikal milliyetçilerin çıkarlarını savunuyor”

Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’i seçim vaatlerini yerine getirmemekle eleştirerek şu iddialarda bulundu:

“Zelenskiy iktidara gelirken barış sözü verdi ama şu anda selefi gibi hareket ediyor. Radikal milliyetçilerin çıkarlarını halkın çıkarlarının üstünde tutuyor. Neo-Nazi politikalar yürüttüğünü düşünüyoruz.”

Putin, Rus ordusunun “hedeflerine ulaşana kadar operasyonları sürdüreceğini” söyledi.

“NATO, 1990’lardaki sınırlarına çekilmeli”

Açıklamasının sonunda Putin, NATO’nun genişlemesine yönelik eleştirilerini yineledi ve

“NATO, 1990’lı yıllarda belirlenen sınırlarına geri çekilmeli” dedi.

Bu talep, Rusya’nın uzun süredir dile getirdiği en temel güvenlik taleplerinden biri olarak biliniyor.