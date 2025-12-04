Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yapılan oylama sonucu kabul edilerek yasalaştı.

Yeni düzenleme hem gelir vergisi sistemini hem de çeşitli sektörleri ilgilendiren uygulamaları kökten değiştiriyor.

Kira gelirlerinde faiz indirimi uygulaması kaldırılıyor

Kanunla birlikte en çok dikkat çeken değişikliklerden biri kira gelirlerinde yapılan gider indirimleri oldu.

Konut hariç kiralanan tüm mal ve haklar için, iktisap amacıyla kullanılan kredilerin faizlerinin gider olarak indirilebilmesi uygulaması sona eriyor.

Bu değişiklik, özellikle ticari amaçla kiraya verilen gayrimenkullerde vergi matrahını artıracak nitelikte.

Kazanç tespiti artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde yapılacak

Yeni kanunla mükelleflerin kazanç dönemleri de yeniden düzenlendi.

Gelir ve kazançlar artık 3, 6, 9 ve 12 aylık dönemlerde tespit edilecek.

Ayrıca yılın son çeyreği için geçici vergi beyannamesi alınarak hesaplamalarda daha düzenli bir sistem hedeflenecek.

Bu düzenleme, işletme hesaplarının yıl boyunca daha sıkı izlenmesini zorunlu hale getirecek.

Tapuda düşük beyana sıkı ceza: Bir kat vergi yaptırımı geliyor

Kanunla tapudaki düşük beyan uygulamalarının önüne geçmek için yeni ceza sistemi getirildi.

Gayrimenkul satışında gerçek değer yerine düşük rakam bildirilmesi halinde bir kat vergi cezası uygulanacak.

Düzenleme, tapu harçlarındaki gelir kaybını engellemeyi amaçlıyor.

Araç satışlarında noter harcı yükseliyor

Araç satış ve devir işlemlerinde noter harcı yeniden düzenlendi.

Artık araç satışlarında binde 2 oranında noter harcı alınacak.

Bu düzenleme hem devletten alınan gelirleri artıracak hem de kayıt dışılığı azaltmayı hedefleyecek.

Kuyumculuk, gayrimenkul ticareti ve sağlık kuruluşlarına yıllık harç geliyor

Kanun teklifi bazı meslek gruplarında yıllık harç yükümlülüğü getiriyor. Buna göre:

Kuyumculuk,

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti,

Taşınmaz ticareti yetki belgeleri,

Özel sağlık kuruluşları (muayenehane, poliklinik, tıp – diş sağlığı merkezleri),

Veteriner muayenehane, poliklinik ve hayvan hastaneleri,

Kıymetli maden ticareti,

Havacılık işletme ruhsatları,

artık yıllık harca tabi olacak.

UEFA organizasyonlarına vergi muafiyeti geliyor

Türkiye’de düzenlenecek UEFA organizasyonları için iki önemli vergi istisnası getirildi:

KDV istisnası uygulanacak,

Organizasyonlardan gelir elde eden tüzel kişiler Gelir ve Kurumlar Vergisi’nden muaf tutulacak.

Bu düzenleme, Türkiye’nin uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmasını teşvik etmeyi hedefliyor.

Çek düzenlemesinde süre 2028’e uzatıldı

Çeklerin düzenleme tarihinden önce ibrazının geçersiz olduğuna ilişkin süre uzatıldı.

Mevcut uygulamadaki 31.12.2025 olan geçerlilik süresi,

31.12.2028’e uzatıldı.

Emlak vergisinde üst sınır: 2026 değerleri 2025’in iki katını geçemeyecek

Yeni düzenleme emlak vergisinde de önemli değişiklikler içeriyor.

2026 yılında uygulanacak bina ve arazi vergi değerleri 2025 yılı değerlerinin iki katından fazla olamayacak.

2026’da kullanılacak asgari arsa ve arazi birim değerleri, 2025 yılında belirlenen değerleri esas alacak fakat iki katı aşamayacak.

Bu sınır, aşırı değer artışlarının vergi yüküne doğrudan yansımasını önlemeyi amaçlıyor.

Su sayaçlarına muayene süresi uzatıldı

Damga süresi geçmiş su sayaçlarına yönelik cezai işlem süresi ertelendi:

1.1.2026 itibarıyla damga süresi geçmiş sayaçlar,

31.12.2028’e kadar muayene ettirilirse veya geçerli sayaçla değiştirilirse ceza uygulanmayacak ve sayaçlara el konulmayacak.