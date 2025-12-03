Son Mühür- Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen videoda, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle bilerek dalga geçtiği, ders anlatımını sabote eden hareketlerde bulunduğu ve zaman zaman saygı sınırlarını aşan davranışlar sergilediği görülüyor.

Öğretmenin çabası sonuç vermedi

Görüntülerde öğretmenin sınıfı sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkat çekiyor. Öğretmenin tüm çabasına rağmen sınıfta düzenin sağlanamadığı anlar sosyal medyada geniş bir kesimin tepkisini çekti.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

“Asayiş Berkemal” hesabından paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kez izlendi. Öğretmenler, veliler ve çok sayıda kullanıcı, görüntülerdeki davranışları “kabul edilemez” olarak nitelendirdi. Paylaşımlar altında, eğitim sistemindeki disiplin ve otorite sorunlarına ilişkin yoğun tartışmalar başladı.

Eğitimde disiplin yeniden gündemde

Skandal görüntüler, uzun süredir tartışılan “eğitimde disiplin” konusunu yeniden gündeme taşıdı. Uzmanlar ve eğitimciler, sınıf içi saygı kültürünün zayıfladığına dikkat çekerek gerekli tedbirlerin alınması çağrısında bulundu.