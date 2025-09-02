Beşiktaş’ın yeni transferi Vaclav Cerny, 2 Eylül 2025’te İstanbul’a gelerek siyah-beyazlı kulüple 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Çekyalı futbolcu, hem hızı hem de çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor. Transfer, teknik direktör Sergen Yalçın’ın talebiyle gerçekleşti ve taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Cerny’nin kimliği, kökeni, mevkisi ve kariyeri merak konusu.

Vaclav Cerny kimdir?

Vaclav Cerny, 17 Ekim 1997’de Çekya’nın Příbram kentinde doğdu. 2025 itibarıyla 27 yaşında olan Cerny, profesyonel futbol kariyerine Ajax altyapısında başladı. 1,82 metre boyundaki sol ayaklı oyuncu, sağ kanatta oynuyor, ancak sol kanat ve forvet arkasında da görev alabiliyor. Çekya Milli Takımı’nda 26 maçta 7 gol attı. Hızı, dripling yeteneği ve bitiriciliğiyle tanınan Cerny, Beşiktaş’a hücumda dinamizm katmayı hedefliyor. Sosyal medyada @vaclavcerny hesabıyla aktif olan oyuncu, transfer sonrası “Beşiktaş’ta olmak çok şey ifade ediyor” dedi.

Aslen nereli?

Vaclav Cerny, aslen Çekyalı. Příbram’da doğup büyüyen Cerny, futbol kariyerine erken yaşta Çekya’da başladı. 14 yaşında Ajax altyapısına transfer olarak Hollanda’ya taşındı. Çekya kökenine bağlı kalan Cerny, milli takımda ülkesini temsil ediyor. Avrupa’daki kariyeri boyunca Hollanda, İskoçya ve Almanya’da forma giydi, ancak Çek kültürünü koruduğu biliniyor.

Hangi mevki ve kariyeri

Cerny, sağ kanat oyuncusu olarak bilinse de sol kanat, forvet arkası ve gerektiğinde ikinci forvet olarak oynayabiliyor. Kariyerine Ajax altyapısında başladı ve 2014’te profesyonel oldu. Utrecht (2017-2019) ve Twente (2019-2023) formalarıyla Hollanda’da 100’den fazla maçta 40 gol ve 30 asist üretti. 2023’te Wolfsburg’a transfer oldu, ancak beklenen performansı gösteremedi. 2024’te Rangers’a kiralandı ve burada 52 maçta 18 gol, 9 asistlik performansıyla dikkat çekti. Fenerbahçe’ye karşı oynadığı UEFA Avrupa Ligi maçında sergilediği oyun, Türk taraftarların hafızasında yer etti. Toplamda 313 maçta 101 gol ve 69 asist yaptı. Beşiktaş, Cerny’yi 6-7 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer etti.