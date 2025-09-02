Galatasaray, uzun süredir gündemde olan transferini resmileştirdi. Sarı-kırmızılılar, Alman futbolunun yıldız isimlerinden İlkay Gündoğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KAP’a yapılan açıklama

Galatasaray, transferi Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Açıklamada, Manchester City ile anlaşmaya varıldığı ve oyuncunun bedelsiz olarak transfer edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Profesyonel futbolcu İlkay Gündoğan’ın bedelsiz transferi konusunda Manchester City Football Club Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şartlarda sözleşme imzalanmıştır. 2025-2026 sezonu için net 4.500.000 Euro, 2026-2027 sezonu için net 4.500.000 Euro sezonluk garanti ücret olarak ödenecektir.”

Manchester City’den teşekkür mesajı

İngiliz kulübü Manchester City de resmi hesaplarından yaptığı açıklamayla İlkay Gündoğan’ın Galatasaray’a transferini doğruladı. Kulüp, başarılı orta sahaya emekleri için teşekkür ederek yeni kariyerinde başarılar diledi.

Sarı-Kırmızılı taraftarda büyük sevinç

Galatasaray’ın İlkay Gündoğan transferini duyurması, taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan transfer, sezonun en önemli hamlelerinden biri olarak değerlendiriliyor.