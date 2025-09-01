Beşiktaş, kanat transferinde Vaclav Cerny ile anlaşmaya vardı. Çek oyuncu, akşam saat 23.05’te İstanbul Havalimanı’na gelerek sağlık kontrollerinden geçecek. Bonservisi Wolfsburg’da bulunan oyuncu, geçtiğimiz sezon Rangers’ta kiralık olarak forma giymişti.

Beşiktaş Kanat Transferini Tamamladı

Uzun süredir kanat bölgesi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı. Yönetim, oyuncu ile yapılan görüşmeler sonucunda anlaşmayı tamamladı ve İstanbul’a geliş saati belirlendi.

İstanbul’a Geliş Detayları

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre, Vaclav Cerny, akşam 23.05’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’ne inecek. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve resmi transfer prosedürlerinin ardından siyah-beyazlı formayı giyecek.

Vaclav Cerny’nin Kariyer Geçmişi

Vaclav Cerny, bonservisi Wolfsburg’da bulunan genç kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon Rangers’ta kiralık olarak oynamıştı.