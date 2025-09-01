enerbahçe, Ederson transferini Manchester City ile tamamladı. Brezilyalı kaleci, akşam saatlerinde İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli formayı giyecek. Transfer, ünlü gazeteci Fabrizio Romano tarafından duyuruldu.

Fenerbahçe Transfer Atağını Sürdürüyor

Teknik direktör Jose Mourinho’nun ayrılığının ardından transferde hız kesmeyen Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ve Marco Asensio’yu kadrosuna katmasının ardından Ederson transferini de bitirdi. Yönetim, Galatasaray’ın da listesinde yer alan tecrübeli kaleci için Manchester City ile anlaşma sağladı.

Transferin Maliyeti ve Anlaşma Detayları

Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgilere göre Fenerbahçe, Ederson için Manchester City’ye 13-14 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, Devin Özek ve Jorge Mendes’in oyuncu ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı ifade edildi.

Ederson İstanbul’a Akşam Saatlerinde Varacak

Ederson’un İstanbul’a varış saati netleşti. Gelen bilgilere göre Brezilyalı kaleci, akşam saat 22.00 sularında İstanbul Havalimanı’na inecek ve ardından sağlık kontrolleri ile imza sürecine geçecek.