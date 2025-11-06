İzmir'in Karabağlar ilçesine bağlı Uzundere Mahallesi'nde, uzun süredir çözülemeyen kentsel dönüşüm projesi alanı, son günlerde ilçe belediyesi tarafından çöp toplama sahası olarak kullanılmaya başlandı. Bu durum, bölge sakinlerinin ve mağdurların yoğun tepkisine neden oldu. Uzundere halkı, 15 yıldır bekledikleri modern konutlar yerine, kentsel dönüşüm alanlarının katı atık depolama merkezine dönüştürülmesini sert bir dille eleştirdi.

Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, yaşananlara tepki göstererek, durumu kabul edilemez bulduğunu belirtti. Uslu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 15 yıldır bir türlü tamamlayamadığı Uzundere Kentsel Dönüşüm Projesi, şimdi Karabağlar Uzundere halkının sırtına yeni bir yük olarak bindirilmiştir. Bu durum artık sabrımızı tüketmiştir," dedi. Dönüşüm için ayrılan alanların vahşi depolama sahası haline getirilmesini "kötü bir yönetim örneği" ve "Uzundere halkına yapılmış büyük bir saygısızlık" olarak niteleyen Uslu, bölge halkının yeşil parklar ve modern yaşam alanları beklerken, karşısına çöp kamyonlarının çıkarılmasını protesto ettiklerini ifade etti.

Çöp kokusu ve sağlık endişesi mahallede yaşam kalitesini düşürdü

Mahalle sakinleri ve kooperatif mağdurları da kişisel mağduriyetlerini ve çevreye dair endişelerini dile getirdi. Kentsel dönüşüm nedeniyle tapularının alındığını, evlerinin yıkıldığını ancak yenilerinin yapılmadığını belirten Ahmet Uslu, "Herkes kiraya döndü, perişan olduk. Şimdi de bu alana çöp kamyonlarıyla atık boşaltılıyor. Milletin sağlığıyla oynuyorlar," ifadelerini kullandı. Sabahları tüm mahalleyi kaplayan kötü çöp kokusunun dayanılmaz olduğunu söyleyen Uslu, yetkililerden bu durumun derhal düzeltilmesini talep etti.

Uzundere Mahallesi sakinlerinden ve hak sahiplerinden Mevlüt Koçak (61) ise, 15 yıl önceki tapu alım süreçlerinin ve aradan geçen iki büyük depremin ardından, yıkılan evlerinin yerine çöp dağlarının konulmasından şikayetçi. Koçak, "Bu durum sağlığımızı ciddi şekilde tehdit ediyor. Çoluk çocuğumuz hastalanmaya başladı. Etrafımız sinek ve pislik içinde. Yetkililerin bir an önce harekete geçmesini ve bizi evlerimize kavuşturmalarını bekliyoruz," diyerek yetkililere seslendi.

Karabağlar Belediyesi'nden açıklama: "Geçici ve ara bir çözümdür"

Karabağlar Belediyesi, halktan gelen yoğun tepkiler üzerine konuyla ilgili resmi bir açıklama yayımladı. Belediyenin açıklamasında, Uzundere Mahallesi'ndeki ilgili alanın planlarda "belediye hizmet alanı" olarak tanımlandığı belirtildi. Yaşanan durumun, Karabağlar genelinde toplanan çöplerin transfer işlemleri sırasında meydana gelen "aksaklıklardan dolayı" ortaya çıkan geçici ve ara bir çözüm olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Amacımız mahallelerimizin ve vatandaşlarımızın mağdur olmasını engellemektir," denildi. Belediye, nihai çözümün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile yürüttüğü görüşmeler sonucunda oluşturulacağını ve en kısa zamanda normal şartlara dönüleceğine emin olduklarını belirterek, tüm taraflardan bu süreçte hassasiyet göstermesini talep etti.