TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta sezon başından bu yana düşme potasından çıkamayan Altınordu’da teknik direktörlük değişimi yeni bir umut yarattı.

Namet Ateş’in istifasının ardından göreve getirilen Ender Traş, takımı ayağa kaldırmak için yoğun mesaiye başladıklarını söyledi.

“Bu gençler bulundukları konumu hak etmiyor”

Göreve geldikten sonra ilk değerlendirmesini yapan Ender Traş, Altınordu’nun ligdeki kötü tabloyla bağdaşmadığını vurguladı.

Traş, şu mesajı verdi: “Ekibimle ve futbolcu evlatlarımla birlikte mazeret üretmeden çok çalışacağız. Bu kulübün durduğu yer doğru değil.

Genç yeteneklerle birlikte elimizi taşın altına koyarak bu zorlu görevin altından alnımızın akıyla çıkacağız. Başarının tadı, zorlukları aşınca daha güzel olur.”

İlk sınav: Şanlıurfaspor karşısında

Yeni teknik direktör, kırmızı-lacivertlilerin başında ilk resmi maçına cumartesi günü çıkacak. Altınordu, ligin zirve yarışındaki güçlü takımlarından Şanlıurfaspor’u konuk ederek kritik bir sınava çıkacak.

Hedef: Seri galibiyetlerle çıkışa geçmek

Altınordu yönetimi ve camiası, Ender Traş’ın kısa sürede takıma yeni bir enerji kazandırmasını bekliyor. Tecrübeli teknik adamın öncelikli hedefi, moral-motivasyonu yükselterek kırmızı-lacivertlileri düşme hattından uzaklaştırmak.