Son Mühür- Karabağlar’ın Uzundere Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından başlatılan konut projesi, yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ’nin bölgede inşa etmeyi planladığı konut projesinde ilk kazmanın vurulmasının ardından, Karabağlar Belediyesi projeye tepki gösterdi.

TOKİ’nin açtığı ihale sonucunda 1 milyar 974 milyon TL bedelle Polat Kuyumculuk ile sözleşme imzalandı ve çalışmalar resmen başladı. Ancak Karabağlar Belediyesi, inşaat faaliyetlerinin mevzuata aykırı olduğunu belirterek hukuki sürecin henüz tamamlanmadığını duyurdu.

"MEVZUATA UYGUN DEĞİL"

Belediye açıklamasında, Uzundere Mahallesi’ndeki alanın 2017 yılında TOKİ’ye devredildiği ancak planlama ve mülkiyet süreçlerine ilişkin davaların hâlâ sürdüğü hatırlatıldı. Açıklamada, “Henüz tapuya tescil edilmemiş ve mülkiyet belirsizlikleri içeren taşınmazlarda gerekli izinler alınmadan inşaata başlanması mevzuata uygun değildir” denildi.

BELEDİYE’DEN TOKİ PLANLARINA PEŞ PEŞE DAVALAR

Karabağlar Belediyesi, 2018 yılından bu yana TOKİ planlarına itiraz ettiklerini, iptal davalarının ve “ÇED gerekli değildir” kararına ilişkin yargı sürecinin sürdüğünü açıkladı. Belediye, ayrıca TOKİ’nin parselasyon planına da itiraz ederek iptali için dava açtığını duyurdu.

Belediye, kentin planlı gelişimini ve doğal alanların korunmasını vurgularken, TOKİ’nin mevcut planının Uzundere’nin dokusunu bozacağını, bölgedeki orman kuşağına imar baskısı yaratacağını ifade etti. Alternatif çözüm olarak ise TOKİ konutlarının Yaşar Kemal Mahallesi TOKİ alanının devamına taşınmasını ve Uzundere’deki alanın üniversite alanı olarak değerlendirilmesini önerdi.

KAMU YARARI VURGUSU

Açıklamada, “Karabağlar’ın geleceğini ilgilendiren bu süreçte kamu yararı gözetilmeli, yargı kararlarına ve şehircilik ilkelerine uygun hareket edilmelidir. Vatandaşlarımızın haklarını korumak için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verildi.