Son Mühür/ Osman Günden - Ege Üniversitesi’nin bu yıl 12’ncisini düzenleyeceği EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, 25 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri buluşturacak. 100’ü aşkın ülkeden 3 bin 111 filmin başvurduğu festival, uluslararası alanda büyük ilgi gördü.

3 bini aşkın film başvurdu

Ege Üniversitesi tarafından düzenlenen EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, 25 Ekim–2 Kasım tarihleri arasında EÜ İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Bu yıl rekor düzeyde başvurunun alındığı festivale, dünyanın dört bir yanından 3 bin 111 film gönderildi.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, festivalin gördüğü yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Ege Üniversitesi olarak 12. kez düzenlediğimiz EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali’nin uluslararası alanda güçlü bir yankı bulmasından gurur duyuyoruz. 3 binin üzerinde yapımcının eserlerini bizimle paylaşması, üniversitemizin kültür ve sanat alanındaki öncü rolünü pekiştiriyor.”

En çok başvuru İran’dan

Festivalde bu yıl en çok başvuru 435 filmle İran’dan geldi. Türkiye ise 429 filmle ikinci sırada yer aldı. Bu ülkeleri Brezilya (215), Hindistan (179), İspanya (153), Rusya (113) ve Çin (103) izledi. Toplamda 100’ü aşkın ülkeden film gönderilirken, kurmaca filmler 1.777 başvuru ile en çok ilgi gören kategori oldu. Onu belgesel (756) ve animasyon (559) kategorileri takip etti. Bu yıl ayrıca sinema teknolojisindeki yenilikleri yansıtan Yapay Zekâ (AI) kategorisi de 307 başvuru alarak dikkat çekti.

Jüri, sinema dünyasının tanınmış isimlerinden

Festivalin seçici kurulu, sinema ve medya dünyasından önemli isimlerden oluştu. Jüri üyeleri arasında; EÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, EÜ Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Yiğit Açık, AA İzmir Bölge Müdürü Ahmet Caner Baysal, TRT İzmir Bölge Müdürü Mevlüt Şahbaz, Dr. Öğr. Üyesi Sinem Utanır Altay, TRT Belgesel Koordinatör Yardımcısı Nilay Bilgen ve Alper Akdeniz yer aldı.

Festivalin ödül töreni, 27 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Kültür Yolu Festivali kapsamında

“Türkiye Kültür Yolu Festivali” kapsamında yer alan EgeArt Uluslararası Kısa Film Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenleniyor. Festival, kısa film sanatına destek olmayı, genç yetenekleri keşfetmeyi ve dünya sinemasına yeni bakış açıları kazandırmayı amaçlıyor.