Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi kasım ayı üçüncü olağan meclis birleşimi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır’ın yönetiminde Kültürpark 4 No’lu holdeki meclis salonunda gerçekleşti. Meclis toplantısında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ile Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji Anonim Şirketi arasında imzalanacak "İzmir İli, Karabağlar İlçesi, Uzundere Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı III. Etap Kapsamında 11187 Ada 9 Parsel, 11198 Ada 8 Parsel, 11199 Ada 5 Parsel, 11202 Ada 9 Parsel Ínşaat Aşaması Ve İnşaat Sonrası Danışmanlık (Yapım İşi Kontrollüğü ve Yapı Denetimi) Hizmet Alımı" işine ait Protokol ve eki olan Özel Teknik Şartname ile yürütülmesi maddesi hakkında AK Parti grubundan ardı ardına eleştiriler geldi.

‘Eleştirimiz bedelin fahiş olması’

Hukuk, Kentsel Dönüşüm ve Konut Politikaları Komisyonlarınca oybirliği ile uygun bulunan; Plan ve Bütçe Komisyonunca oyçokluğu verilen madde hakkında ilgili söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Nail Kocabaş, “Bu gündem maddesi Uzundere’deki kooperatif projesinin yapı denetiminin üstlenilmesi ile alakalı. 131 bin metrekare inşaatın yapı denetimi Ege Şehir Planlama A.Ş.’ye verilmek isteniyor. Bizim oy çokluğu verme nedenimiz bedel fiyatının çok yüksek olması. Bizim eleştirdiğimiz konu şu; Bu iş bugünkü koşullarda KDV dahil 33 milyon artı gelecek yıllardaki artışla birlikte yaklaşık 50 milyonluk bir bedele tekabül ediyor. Ancak biz şimdi burada 219 milyon artı KDV yani 262 milyon liralık bir bedeli oylayacağız. Diğer komisyonlardaki üyelerimiz gibi bu gündem maddesindeki bedelin çok fahiş olması. Bence burada Ege Şehir fonlanmaya çalışıyor. Biz komisyonla arkadaşlarımıza bunu defalarca sorduk, 13 tane personele gerek olmasa da olduğunu kabul etsek de personel maliyetlerinin asla bu kadara gelmediği bir ortamda Ege Şehir Planlama fonlanmaya çalışacak. Değerli büyükşehir bürokratlarının daha titiz bir bilgi vermesi. Plan bütçe komisyonunda bu konuyu dile getirdik, bürokratların daha dikkatli olmasını söyledik. Benim karşımda daha önceden bu işin ticaretini bile yapmış bir insana bu rakamı anlatmaya çalışıyor. Ege Şehir çok marifetli bir şirket, her işi yapıyor zaten geçen dönemin İZBETON’u gibi. Daha önceki dönemde Örnekköy’deki projenin beton ve demir imalatlarındaki sıkıntıyı fark eden kentsel dönüşüm daire başkanlığıydı. Şimdi ne hikmetse kentsel dönüşüm daire başkanlığından Ege Şehir’e bağlanıyor. Bunun doğru olmadığını söylemek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Neden bu işi Kentsel Dönüşüm Dairesi yürütmüyor?’

Aynı madde üzerinden söz alan AK Partili meclis üyesi Uğur İnan Atmaca ise şu ifadeleri kullandı: “Geçmiş birleşimlerde Ege Şehir Planlama’nın Çiğli Emekçi Kooperatif sistemini sormuştum: Denetim görevi kentsel dönüşüm daire başkanlığında, ege şehirdekiler ise hizmet alım ile gerçekleşmiş. Bunun sebebini sormuştum ama cevap gelmedi. Geldiğimiz nokta itibariyle şu anda Uzundere’de yapılması planlanan inşaatlarla ilgili Ege Şehir’den bir müşavirlik alınması bekleniyor. Bu iş 219 milyon Ege Şehir Planlama’nın alması gereken ücretten bahsediyoruz. Bu para mağdur yurttaşların cebinden çıkacak. 3 milyar 300 milyonluk bir ihaleden bahsetmiştik. 2024 yılına kadar bakanlığın belirlediği yapı sınıflarında bizim şu anda gerek Gaziemir, Uzundere, Örnekköy gerekse diğer kentsel dönüşüm kooperatiflerimiz 10 katın üzerinde. Bu da 2024 öncesi dördüncü sınıf c grubu olarak belirtiliyor ve ruhsatlar da bu şekilde kesildi. Bakanlık 2025 ocak ayında yaptığı değişiklik ile konut yüksekliği 31 metreden fazla 51metreden az olmak üzere dördüncü sınıf a grubuna indirildi. 2024 yılındaki dördüncü sınıf c sınıfı yapıların birim metrekaresi ile a grubunun arasında yüzde 35 fark var. İhaleden yüzde 35’i düştüğünüzde 2 milyar 200 milyona denk geliyor. Neden bu denetim işini Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığımız yürütmüyor? Dördüncü sınıf C grubu olarak kesilmiş ruhsatlar neden dördüncü sınıf A grubuna dönüştürülmedi. Bina aynı bina ama ödenecek para yüzde 35 fazlası. Bir de vatandaşın sırtına yapı denetim bedelini yüklüyoruz. Ballı ihalelerin ne anlama geldiğini bu rakamlara baktığımda düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'Önümüzdeki süreçte açıklama yapılır'

AK Parti’nin eleştirilerine yanıt veren Başkan Vekili Yıldır, “Arkadaşlarımızın hepsi özenli ve hassas bir çalışma içinde. Bu soruları ilgili genel sekreter yardımcısı da dinlediği için önümüzdeki süreçte bu konuda açıklama yapılabileceğini düşünüyorum. Bir soru önergesi olarak bu soruları kabul edip açıklama yapılabilir” yanıtı verdi.

‘Bir çelişki varsa düzeltilmesinden yanayız’

CHP’li meclis üyesi Yağmur Yurdakul Özkan ise şu ifadeleri kullandı:

“Birkaç bilgi almıştık, ona istinaden söylüyorum. İki tane bilirkişi kararı ve İZBETON’un yaptırdığı bir mahkeme tespiti var. Bu bedel kooperatifin o bedeli yüksek görmesi nedeniyle bir tespit yaptırıyor ve daha düşük çıkıyor. 21 bin 500 liraya değil, 21 bin 800 liraya denk geliyor. 21 bin 500 çıplak binaya ilişkin birim fiyatı. Altyapı, peyzaj ve yollar da dahil edilerek yapılıyor yani veriler tutuyor. Emlak Konut aynı usulde inşaat yapmasına rağmen birim fiyatı daha yüksek veriyor. Arada bir çelişki varsa bir yanlışlık varsa düzeltilmesinden yanayız.”

Son olarak AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız, Sayıştayda belediyenin ortaya koyduğu zararlar açıklanıyor. Yeni zararlar doğmasın diye oy çokluğu ile oyluyoruz” ifadelerini kullandı.