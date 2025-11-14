Son Mühür/ Merve Turan - İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin İzmir Otobüs ve Terminal İşletmeleri A.Ş.’ye (İZOTAŞ) yönelik 305 milyon TL’lik ecrimisil tahakkuku ve şirket gelirlerine haciz uygulanmasıyla ilgili önemli bir hukuki gelişme yaşandı. İzmir 5. İdare Mahkemesi, İZOTAŞ’ın açtığı dava kapsamında belediyenin işlemlerinin yürütmesini durdurdu.

“Şehirlerarası yolcu taşımacılığı olumsuz etkilenebilir”

İZOTAŞ yönetimi, belediyenin gönderdiği ecrimisil ihbarnamesi ve haciz kararının şehirlerarası yolcu taşımacılığı hizmetini sekteye uğratacağını belirterek işlemleri yargıya taşımıştı. Şirket, pandemi döneminde oluşan gelir kayıpları nedeniyle sözleşme süresinin uzatılması için daha önce dava açtıklarını, ilgili mahkemenin de işletmenin faaliyetlerini sürdürmesi yönünde karar verdiğini hatırlattı.

Gerekçeli kararda kamu hizmeti vurgusu

Mahkeme, belediyenin işlemlerinin uygulanması hâlinde şirketin telafisi güç zararlara uğrayabileceğini ifade etti. Gerekçeli kararda şu unsurlar öne çıktı:

Gelirlerin haczedilmesi terminal işletmesinin mali yapısını zayıflatabilir.

Bu durum, şehirlerarası yolcu taşımacılığında aksamalara neden olabilir.

Sefer düzeni ve yolcu akışının bozulması, doğrudan İzmir halkına yansıyacak bir kamu hizmeti sorununa dönüşebilir.

Bu değerlendirmeler doğrultusunda mahkeme, bilirkişi incelemesi tamamlanana kadar belediyenin işlemlerini durdurdu.

İZOTAŞ yönetimi: “Haciz ulaşımı durma noktasına getirir”

İZOTAŞ, haciz işlemlerinin terminalin günlük operasyonlarında ciddi aksamalara neden olacağını, şirketin faaliyetlerinin yargı süreci devam ederken durdurulmasının hukuken sakıncalı olduğunu savunmuştu. Mahkeme, kararında bu görüşe paralel şekilde kamu hizmetinin kesintisiz sürdürülmesinin temel ilke olduğunu belirtti.