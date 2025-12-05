Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde 52 yıldır aralıksız mücadele eden Karşıyaka, bu sezon düşme hattından kurtulmaya çalışırken yeni bir krizle sarsıldı.

Kulüp, eski oyuncularının FIBA dosyaları nedeniyle yıllardır karşılaştığı transfer yasaklarıyla yeniden yüz yüze geldi.

Hem geçen sezon hem yeni sezonun başında büyük uğraşlarla transfer kapısını açmayı başaran Kaf-Kaf, şimdi aynı sorunla tekrar karşı karşıya.

Carey dosyası: 1.2 milyon dolarlık ağır fatura

Yeşil-kırmızılılara son darbeyi, 2023-2024 sezonunda takıma katılan ABD’li pivot Vernon Carey vurdu. Oyuncunun alacaklarının 1 milyon 200 bin dolara ulaşması üzerine FIBA, Karşıyaka’ya geçen hafta yeni bir transfer yasağı getirdi.

Düşme hattından uzaklaşmak için son olarak guard Stefan Moody ile sözleşme imzalayan kulüp, pivot arayışına başlamıştı. Ancak Carey dosyası nedeniyle transfer görüşmeleri tamamen durduruldu.

Ağır sakatlık sonrası oynayamayan Carey’nin sözleşmesi sorun oldu

Carey, 2023-2024 sezonu başında Karşıyaka’ya iki yıllık kontratla imza attı. Ancak Mart 2024’te hem çapraz bağlar hem de menisküste yaşanan kopma sonrası ameliyat edildi ve sezonu kapattı.

BAD (Basketbol Tahkim Mahkemesi), oyuncunun oynayamadığı dönemin tüm alacaklarını da kapsayan kararı onayladı.

Carey, bu ağır sakatlık sonrası hiçbir kulüple anlaşmadı; Karşıyaka ise hem oynatamadığı hem de kontratından çıkamadığı oyuncu nedeniyle ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldı.

Oynamayan yabancılar bile kulübe fatura kesiyor

Kaf-Kaf’ın geçmiş yıllarda da benzer sorunlar yaşadığı biliniyor. Kulübün sözleşme imzalatıp parkede hiç oynatamadığı birçok yabancı oyuncuya bile ödeme yapmak zorunda kaldığı ifade ediliyor. Vernon Carey dosyası ise kulübün mali açıdan en ağır dosyalarından biri olarak dikkat çekiyor.