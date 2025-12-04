Son Mühür / Osman Günden - Konak Belediye Meclisi’nde alınan karar İzmir'in gündemine oturmuştu. Bu kararla birlikte, Gültepe’de yaşayan vatandaşların 45 yılı aşkın süredir oturdukları evlere yönelik haklarının yok sayıldığını belirten AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş'tan Konak Belediyesi'ne yönelik sert bir eleştiri geldi.

"Gözünü Çıtak arazilerine dikti!"

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Başdaş, "Göreve geldiği iki yıldır Konak’a tek çivi çakmayan Konak Belediyesi, hizmet üretmek yerine esnafa ve vatandaşa ceza kesmeye devam ediyor. Daha önce esnafa %1600 ile %2000 arasında varan fahiş tarife zamları getiren belediye yönetimi şimdi de gözünü Gültepe’deki **“Çıtak arazileri”**ne dikti. Bugün (4 Aralık 2025) Konak Belediye Meclisi’nde alınan kararla, 45 yılı aşkın süredir evlerinde yaşayan yaklaşık 350 Gültepeli hane sahibinin kazanımlarına el koyan bir uygulama başlatıldı." dedi.

"Belediyeye gelir sağlama aracı haline getiriliyor!"

Açıklamalarına devam eden Başdaş, "Oysa…

- Muzaffer Tunçağ döneminde açılan dava ile bu vatandaşlarımız evlerini alma hakkını kazanmıştı.

- 2018 yılında, benim de görev aldığım İmar Komisyonu, Emlak Beyan Değeri üzerinden, faizsiz, dört yılda taksitle ödeme imkânı sağlayarak Gültepe halkının tapularına kavuşmasının önünü açmıştı.

- Dönemin Belediye Başkanı Sema Pektaş, “40 yıllık sorun bitti, bu bir satış değil; tapuları dağıtıyoruz” diyerek bu adımı kamuoyuna duyurmuştu.

Peki bugün ne yapılıyor? Bu halkçı karar yok sayılıyor. Dar gelirli vatandaşın hakkı elinden alınıyor.

Tapusunu almamış her Gültepeli müşteri gibi görülüyor, belediyeye gelir sağlama aracı haline getiriliyor." ifadelerini kullandı.

"Konak bunu hak etmiyor!"

Belediye yönetimine uyarıda bulunan Başdaş, "Konak Belediyesi, yönetim zafiyetini ve mali beceriksizliğini örtmek için şimdi de vatandaşın evine çökmeye kalkıyor!

Bu kabul edilemez.

Buradan açıkça uyarıyoruz:

Konak halkının evinden de, cebinden de elinizi çekin!

2018’de alınan halkçı kararları yok saymayın; uygulamak için gerekeni yapın.

Konak bunu hak etmiyor!" dedi.

