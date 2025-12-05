Son Mühür / Erkan Doğan - Kışın yeterli yağış alınamazsa İzmir’in seneye susuzluk sorunu yaşayabileceğini anlatan Erdoğan, Devlet Su İşleri tarafından yapımı süren Düvertepe ve Başlamış barajlarının İzmir için önemli bir su kaynağı yaratabileceğine dikkat çekti.

Atak, "Su varlığıyla da yokluğuyla da bizi sınıyor"

İzmir İnşaat Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen İzmir’in Su Sorunları paneli, Bayraklı'daki Tepekule Kongre merkezinde gerçekleşti. Açılışta konuşan Oda Başkanı Bengi Atak, “Su varlığıyla da yokluğuyla da bizi sınadı. Yüzde 25'ler seviyesinde olan baraj doluluk oranları nerdeyse sıfıra kadar indiği aylara gelmiş bulunuyoruz. Su kesintileri önlemleri alınmaya başladı. Çok yoğun yağmurlarda selde Foça'da bir vatandaşımızı kaybettik. Su varlığıyla yokluğuyla medeniyetimizi sınar halde. Ne yazık ki İzmir'de zaman çok daha kıymetli bu anlamda. Ciddi sorunlar yaşamaya başladık” diye konuştu.

Su krizi nedeniyle bir çok akşamı uykusuz geçirdim

Oda Başkanı Atak'ın ardından söz alan İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, "Gördes ve Tahtalı barajları su kaynağı çok düşmüş durumda. Mecburen yer altı kaynaklarını kullanıyoruz şu anda. 1.5 yıl önce ilk Su Kurulunu topladık, ne yapmamız lazım. ‘Bu iş kötüye gidiyor’ müdahale etmemiz lazım’ diye konuştuk. Kent merkezine su vermemek hepimizin uykumuzu kaçırıyorydu. Baya bir akşamı uykusuz geçirdim. Gece kalkıp su vermezsek ne olur’ diye düşünüyordum. Hastaneler var. Halk sağlığı problemi yaratır. Tahtalı Barajında yüzde 1’deyiz. Önlemleri masaya yatırdık. Merkeze baktığımızda Gördes Barajı ve Tahtalı ve Bostanlı Barajı var. Bunların en önemlisi 1996’da devreye alınan Tahtalı. İlk defa bu seviyeye düştüğünü görüyoruz. Gördes de tamamen bitti. Balçova barajı da tamamen bitti. Tahtalı barajından aldığımız suyu standart olarak almıyoruz. Yüzey kaynaklarını dengeli bir şekilde kullanıyoruz" dedi.

Gece niye kesinti yapıyorsunuz?

İzmirlilerden gelen ‘Gece niye kesinti yapıyorsunuz?’ sorusuna da yanıt veren Erdoğan, “Gece yapılan kesinti bu işi yönetmemizi sağlıyor. Tahtalı Barajından daha az su almamızı sağlıyor. Geceleri büyük depolarımızı dolduruyoruz. Çok büyük su aldığımız iki bin 500 litre saniye Göksu Sarıkız kaynakları var. Bu kaynaklarda 11 kuyunun yenilemesini yaptık. Gördes Barajından sulamaya su verilemediği için kaçak kuyulardan ruhsatsız bir şekilde açılan. Biz DSİ’den izin alarak su kuyusu açıyoruz. İzinsiz açılan bizim kuyularımızın kat ve kat üstünde kuyu var. Göksu Sarıkızda yeni kulvar açsakta tam bir verim elde edemedik. Nedeni bölgedeki tarımla uğraşan kişilerin bu kuyulardan su çekmesi oldu”

Halkapınar’da göl varmış, yüzen tanıdıklarım var. Buradan kente su veriyoruz

İzmir’in içme suyu kaynaklarının önemli bir bölümünü Halkapınar yeraltı sularından karşıladıklarını anlatan Erdoğan, “Kentimiz için yer altı kaynağı Halkapınar Kaynakları. Geçmişte orada bir göl var. Orada yüzenler var, Halkapınar merkezinde. Kentteki suyu 1500 litre saniyesini getiriyoruz. Sisteme dahil olmayan kuyuları dahil ettik, yeni üç kuyu açtık. Buradan da bir kaynak elde etmiş olduk. Yine bir önlem olarak sürekli dolu olan Güzelhisar Barajı Petkim’e ait bir baraj. Barajda 20 yıldır kullanılmayan bir iletim hattı vardı. Bu hatta çalışma yapılması gerekiyordu. Hattı revize ettik. 600 litre saniyede kent merkezine su getiriyoruz. Ücreti ile satın alıyoruz” diye konuştu.

Kademe artışı yaptık, beni arayıp şikayet eden aboneler oldu

Geçtiğimiz yıl nisan ayında kademesiz su tüketen tüm gruplara ‘kademe artışı’ getirdiklerini ve su kullanımında yüzde 12 artış sağladıklarını anlatan Erdoğan, “Yüksek su tüketip beni arayan şikayet eden aboneler oldu” dedi. TÜİK verilerine göre üç kişilik bir hanenin ortalama 9 metreküp su tükettiğini anlatan Erdoğan, ”20 metreküp tüketiyorsa o evde havuz olma ya da ticari kullanım ihtimali var. Bunun önüne geçmek için 4-9 yüzde 10 artış. ondan sonra yüksek artış belirleyerek nisan ayında devreye koydu. Durumun kötüleştiğini ön görerek yüzde 5 park bahçelerde kullanılıyor. Park bahçelerin sayaçlarını kesmeye başladık. Ana arterler hariç tüm yerlerdeki saçları söktük. Buradan da bir tasarruf elde etmiş olduk. 25 milyon metreküp gibi bir su sağladık. Tahtalı’da 3 milyon metreküp su kaldı” dedi.

Kuzey hattında çöküntü oldu, plansız kesinti yapmak zorunda kaldık

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti, “6 Ağustos tarihinden itibaren gece 23::00 ile 05;00 saatleri arasında kesinti yapmaya başladık. Gece de bir tüketim var. İkincisi hatların boşalmasını kayıp kaçak oranı da azalıyor. Kentin üçte birini kesiyoruz. Dönüşümlü olarak devam ediyoruz. Kentin su teminini sağlıyoruz. Kuzey hattımızda çökme oldu. Plansız kesintiye gitmek zorunda kaldık. Kuzey hatlarında çökme oldu. Boru hattımızda kentin önemli bir kesimde plansız bir kesintiye gitmek zorunda kaldık. Abonede bu kesintiden sonra bir depolama davranış başlattı. Bu süreç aynı zamanda psikolojik sosyolojik boyutunu da öğretti. Şu anda gelinen noktada hala yönetilebilir.

Kente su teminini sağlıyoruz sorun yaşamıyoruz

“Aralık Ocak, Şubat’ta alacağımız çok önemli Bu yağışlara almazsak önümüzdeki yıl sorun yaşayabiliriz” diyen Erdoğan, Deniz suyu arıtması konusunda çalıştıklarını ancak dünyada deniz suyu arıtma oranının yüksek enerji maliyeti nedeniyle yüzde 1 oranında olduğunu söyledi. Kuraklık riski nedeniyle Çeşme ve Foça’da bu konuda çalışmalar başlattıklarını anlatan Erdoğan, gri su arıtma konusunu da değerlendirdiklerini söyledi. Çiğli’deki arıtmaya giden suyun tuzlu bir yapısı olduğunu anlatan Erdoğan, “Göksu Sarıkız kaynaklarında daralan kesitlerde kuyular yapılmış. Hepsinin yenilenmesi için DSİ yazı yazdık. İzmir tahsisini alamıyoruz şu an. Bununla ilgili de yazılarımızı yazdık. Çiğlye yapabileceğimiz tuzdan kurtulmak için ciddi kaynaklar gerekiyor. Bu da bir ihtiyaç olarak önümüzde duruyor” diye konuştu. İstanbul’a 6 ilden içme suyu kaynağı getirildiğinin altını çizen Erdoğan, “Biz de kuraklık da olabilir. Düvertepe ve Başlamış barajları DSİ tarafından yapılıyor. Düvertepe için 2040, Başlamış için 2035 hizmete açılma tarihi olarak gözüküyor” şeklinde konuştu.