Frig Vadisi’nin merkezinde bulunan Ayazini Köyü, bu yıl hem tarihi dokusuyla hem de doğal güzellikleriyle turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesindeki köy, özellikle çok katlı kaya yapılarıyla “tarihin ilk apartmanı”na ev sahipliği yapması sayesinde bölgenin en dikkat çekici duraklarından biri hâline geldi.

Tarihin izlerini taşıyan kaya yerleşimleri öne çıkıyor

Ayazini Köyü, Frigler, Romalılar ve Bizanslılar tarafından yerleşim yeri olarak kullanılan, yüzlerce yıllık kaya oyma evleri ve oyma kiliseleriyle adeta açık hava müzesini andırıyor. Çok katlı kaya yerleşimlerinin bulunduğu alan, eski çağlarda sosyal yaşamın nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları sunuyor. Frig kaya mezarları ve taş oymalar ise ziyaretçilerin bölgenin kadim tarihini yakından hissetmesine imkân tanıyor.

Ulaşım konforlu, manzaralar yolculuğu unutulmaz kılıyor

Ayazini Köyü’ne Afyonkarahisar kent merkezinden özel araçla yaklaşık 40–45 dakikada ulaşılabiliyor. Yol boyunca uzanan vadi görüntüleri ve köyü çevreleyen doğal güzellikler, ziyaretçilere keyifli bir yolculuk sunuyor. Köye şehir merkezinden kalkan minibüs ve dolmuşlarla da ulaşım sağlanabiliyor; ancak özel araç, bölgeyi daha esnek gezme fırsatı tanıyor.

Yöresel lezzetler ziyaretçilere ayrı bir deneyim sunuyor

Ayazini Köyü’nün doğal yapısıyla birlikte geleneksel mutfağı da ilgi görüyor. Köyde yetiştirilen organik sebze ve meyveler, tandır eti, keşkek ve bölgeye özgü sütlü tatlıların hazırlığında kullanılıyor. Ziyaretçiler, hem yöresel ürünleri tatma hem de köy halkının misafirperverliğiyle yerel yaşamı gözlemleme fırsatı buluyor.

2025 sezonunda ziyaretçi hedefi 700 bini aşıyor

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir sınırlarını kapsayan Frig Vadisi’nde 2025 turizm sezonu resmen başladı. Geçtiğimiz yıl 520 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Ayazini Köyü’nün bu yıl 700 binin üzerinde turiste ev sahipliği yapması bekleniyor. Tarihi kaya yapıları, oyma kiliseleri, Frig mezarları ve peri bacası görünümündeki oluşumlarıyla bölge, her yıl artan bir ilgiyle karşılaşıyor.

Tarih ve doğayla iç içe unutulmaz bir gezi rotası

Ayazini Köyü, farklı bir keşif rotası arayanlar için benzersiz bir deneyim sunuyor. Tarihin ilk apartmanı olarak bilinen çok katlı kaya yapılarından Frig mezarlarına, doğal güzelliklerden yöresel mutfağa kadar pek çok unsur, bölgeyi özel kılıyor. Frig Vadisi’nin saklı hazinelerini görmek isteyenler için Ayazini Köyü, mutlaka listelerde yer alması gereken bir destinasyon olarak öne çıkıyor.

İzmir'den ulaşım

İzmir ile Ayazini Köyü arasındaki mesafe karayoluyla yaklaşık 360–365 kilometre olup özel araçla yolculuk ortalama 4 ila 4,5 saat sürüyor. İzmir’den Afyonkarahisar yönüne ilerleyen otoban ve devlet yolları, rahat bir ulaşım imkânı sağlıyor. Afyonkarahisar şehir merkezine ulaştıktan sonra yaklaşık 30 kilometrelik kısa bir yolculukla Ayazini Köyü’ne varılabiliyor. Bu güzergâh boyunca yol durumu genel olarak konforlu olduğundan bölgeye kendi aracıyla gitmek isteyenler için ideal bir rota sunuluyor.

Toplu taşımayı tercih edenler ise İzmir’den Afyonkarahisar’a otobüs veya trenle ulaşabiliyor. Afyonkarahisar merkeze vardıktan sonra Ayazini yönüne hareket eden minibüs ve dolmuşlarla köye geçiş yapılabiliyor. Merkezden Ayazini Köyü’ne ulaşım ortalama 30–40 dakika sürdüğünden, toplu taşıma araçlarıyla da bölgeye rahatlıkla gidilebiliyor.